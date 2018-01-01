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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1486148714881489

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ох накроет мир кризис в октябре....

Так все-таки, что брать: Медовый или Свитлопарк?
Муки вибору о 2 годині ночі? Беріть і там і там, і гарно спіть - хто гарно спить той ефективно працює:-)


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:10

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ох накроет мир кризис в октябре....

Так все-таки, что брать: Медовый или Свитлопарк?
Муки вибору о 2 годині ночі? Беріть і там і там, і гарно спіть - хто гарно спить той ефективно працює:-)


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Я сон из-за этого потерял. Понимаю что оба объекта выстрелят, но какой выше - вопрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:12

... за крок до перевороту думок ©®™

... багато хто з вас і далі може підсмішковуватись і підколювати Долярчика, але правда залишається іншою ;)
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... і це вже не перший раз щось таке подібне :)
- і, навіть, мій підпис - теж якось "не просто так" ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:19

  Долярчик написав:... багато хто з вас і далі може підсмішковуватись і підколювати Долярчика, але правда залишається іншою ;)
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... і це вже не перший раз щось таке подібне :)
- і, навіть, мій підпис - теж якось "не просто так" ;)

В мене теж траплялося "щось подібне" і не раз, і що? Радієте як дитина :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:26

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ох накроет мир кризис в октябре....

Так все-таки, что брать: Медовый или Свитлопарк?

Запишитесь на прием к Кушниру и спросите прямо в лоб.
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