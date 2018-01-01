Муки вибору о 2 годині ночі? Беріть і там і там, і гарно спіть - хто гарно спить той ефективно працює:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Муки вибору о 2 годині ночі? Беріть і там і там, і гарно спіть - хто гарно спить той ефективно працює:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:10
Я сон из-за этого потерял. Понимаю что оба объекта выстрелят, но какой выше - вопрос.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:12
... за крок до перевороту думок ©®™
... багато хто з вас і далі може підсмішковуватись і підколювати Долярчика, але правда залишається іншою
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... і це вже не перший раз щось таке подібне
- і, навіть, мій підпис - теж якось "не просто так"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:19
В мене теж траплялося "щось подібне" і не раз, і що? Радієте як дитина
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:26
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