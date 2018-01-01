Муки вибору о 2 годині ночі? Беріть і там і там, і гарно спіть - хто гарно спить той ефективно працює:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Муки вибору о 2 годині ночі? Беріть і там і там, і гарно спіть - хто гарно спить той ефективно працює:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:10
Я сон из-за этого потерял. Понимаю что оба объекта выстрелят, но какой выше - вопрос.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:12
... за крок до перевороту думок ©®™
... багато хто з вас і далі може підсмішковуватись і підколювати Долярчика, але правда залишається іншою
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... і це вже не перший раз щось таке подібне
- і, навіть, мій підпис - теж якось "не просто так"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:19
В мене теж траплялося "щось подібне" і не раз, і що? Радієте як дитина
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:26
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:42
прочитав як:
"Надіслано від мого коня .."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я сон из-за этого потерял. Понимаю что оба объекта выстрелят, но какой выше - вопрос.[/quote]Не жміться. На 2 походи на місяць в рестік менше, мінус 1 костюм і +1 об'єкт.
Але є нюанс який необхідно розуміти. В світлопарку фіксація в доларах без подорожчання, в медовому в грн, але з подорожчанням.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1900 метров если по дорогам, 1400 если срезать через парк
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:23
вчера где то читал очередную страшилку:
цены на руду в мире уже упали. а цена на эл.энергию для промышленности у нас уже поднялись, следовательно , металлурги заработают мало. Спасала упавшая цена на газ, но оа может подняться до 12-13 грн за куб уже зимой.
Спрос на металл упал, потому что Трамп обложил пошлинами китайский экспорт с США. Металлургия-30% нашей экспортной выручки.
И только киевский бетон-надёжное валютное вложение. Особенно в Файна таун и у прочих застройщиков, где чёткая привязка к курсу доллара до момента ввода в эксплуатацию.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хороший совет, наверное сразу беру в Медовом а в Свитлопарк Когда начнут новый дом и появятся однушки.
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