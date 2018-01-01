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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:28
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
[quote="airmax78"][quote="4726847:Оранжевый-хит сезона"]ох накроет мир кризис в октябре....
Так все-таки, что брать: Медовый или Свитлопарк?
Муки вибору о 2 годині ночі? Беріть і там і там, і гарно спіть - хто гарно спить той ефективно працює:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Я сон из-за этого потерял. Понимаю что оба объекта выстрелят, но какой выше - вопрос.[/quote]Не жміться. На 2 походи на місяць в рестік менше, мінус 1 костюм і +1 об'єкт.
Але є нюанс який необхідно розуміти. В світлопарку фіксація в доларах без подорожчання, в медовому в грн, але з подорожчанням.[/quote] Спасибо за то что обратили внимание. З.ы. костюмов нет у меня, молодая сотрудница рекомендует и от туфель отказаться, сказала нужны кеды красные
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:33
Yuri_T написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Договора купли-продажи, документы о валютообмене
.
Не, ну это смешно. Кто же их хранит с тех пор кроме Унуноктия?
недавно клиент проходил фин.мон. для инвестиции за границу, предъявил валютообменную квитанцию за 2004 год, вместе с декларацией о доходах. банку понравилось.
а вы можете вообще ничего не хранить. дело ваше, гусарское...
Декларация решила, а не чек
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:54
Оранжевый-хит сезона написав:
Пройдёт 10 лет и Оранж с Медовым станут оазисами новостроев в зелени близко к центру, с внутренней инфраструктурой. Оппонируйте.
продавать квартиру Вы будете через 10 лет или через год-два?
Эту саму инфраструктуру кто Вам будет строить? Никто не обязан.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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