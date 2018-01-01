Что такое МК?investorkiev написав:
МК на голову лучше по расположению и Свитлопарка, и Медового.
И МК -это настоящий зеленый оазис с развитой инфраструктурой
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что такое МК?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Alex_V_K_79
На сайті дфс електронному кабінеті замовляєте довідку.
В приваті замовляєте єцп, якщо не має.
Нікуди не потрібно ходити
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хз хлопці, як ви живете, знімаєте квартири і ще на побухать вистачає за відсотки....
50куе (на Хз разів більше за фонд) дасть 167 дол на місяць....
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:24
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спасибо, зашёл в кабинет, вижу, что "сведения про суммы полученных доходов и суммы оплаченных налогов в эл. виде предоставляются за последние 3 года"..Так, а как получить с 2001-го, к примеру!? Пс вспомнил, что то же мне сказали в налоговой, только за три года.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хз. Я вбивав з 2001 року і все давало. Можливо по три роки. Ставте дати які Вас цікавлять. Наприклад 1 квартал 2005- 4 квартал 2008.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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