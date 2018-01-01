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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1488148914901491

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  plugatyrev написав:мисто квитив, на пример, продавалось еще дешевле и что? а там до метро 800-900м

1900 метров если по дорогам, 1400 если срезать через парк


МК на голову лучше по расположению и Свитлопарка, и Медового.

И МК -это настоящий зеленый оазис с развитой инфраструктурой
Что такое МК?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2
Alex_V_K_79


На сайті дфс електронному кабінеті замовляєте довідку.
В приваті замовляєте єцп, якщо не має.

Нікуди не потрібно ходити



Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хз хлопці, як ви живете, знімаєте квартири і ще на побухать вистачає за відсотки....
Зображення

50куе (на Хз разів більше за фонд) дасть 167 дол на місяць....


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:24

  Первый написав:Хз хлопці, як ви живете, знімаєте квартири і ще на побухать вистачає за відсотки....
Зображення

50куе (на Хз разів більше за фонд) дасть 167 дол на місяць....


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Якщо домовитися, то можна взяти трохи кращі умови - в мене в долярах 5% на півроку
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:2
Alex_V_K_79


На сайті дфс електронному кабінеті замовляєте довідку.
В приваті замовляєте єцп, якщо не має.

Нікуди не потрібно ходити



Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Спасибо, зашёл в кабинет, вижу, что "сведения про суммы полученных доходов и суммы оплаченных налогов в эл. виде предоставляются за последние 3 года"..Так, а как получить с 2001-го, к примеру!? Пс вспомнил, что то же мне сказали в налоговой, только за три года. :)

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex_V_K_79 написав:
Первый написав:2
Alex_V_K_79


На сайті дфс електронному кабінеті замовляєте довідку.
В приваті замовляєте єцп, якщо не має.

Нікуди не потрібно ходити



Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Спасибо, зашёл в кабинет, вижу, что "сведения про суммы полученных доходов и суммы оплаченных налогов в эл. виде предоставляются за последние 3 года"..Так, а как получить с 2001-го, к примеру!? Пс вспомнил, что то же мне сказали в налоговой, только за три года. :)

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk


Хз. Я вбивав з 2001 року і все давало. Можливо по три роки. Ставте дати які Вас цікавлять. Наприклад 1 квартал 2005- 4 квартал 2008.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Первый
 
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  #<1 ... 1488148914901491
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