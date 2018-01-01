Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:33

... та пілять, що не так?!

- це дитяча і малий сам собі вибирав колір!!!(і жінка дуже просила, нехай малий собі у свою кімнату вибере)

- а так, то були б бежеві!



п. с.

... а підложку, то в епіку порадили.... - типу "натуральна"!

Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 16 сер, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4