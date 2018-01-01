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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1490149114921493>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:49

"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:57

  hxbbgaf написав:
"Если человек декларирует дом, он указывает ту стоимость, которую посчитает нужной, но заплатит не 5, а 9%. А если человек не просто разместит деньги в банк, а приобретет облигации внутреннего государственного займа Украины, то он получит возможность уплатить налог по пониженной ставке", - пояснил Гетманцев.

цікаво, після "податкового Майдану", Зе куди емігрує до Петі чи до Віті?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:
  Serg-ik написав:1900 метров если по дорогам, 1400 если срезать через парк


МК на голову лучше по расположению и Свитлопарка, и Медового.

И МК -это настоящий зеленый оазис с развитой инфраструктурой
Что такое МК?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Мисто квитив - комплекс - мечтка, которую профукал Серж-ик.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:13

  flyman написав:
  Долярчик написав:.... а тим часом у Долярчика ремонт плавно підходить до завершення ;)
Зображення

молодец, в мене тільки соплі плитки доклалися в залі та тамбурі

... викладай свої фото!

- а на підлозі в мене плитка вже покладена...

Зображення
... і в ванні - теж!
Зображення
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 16 сер, 2019 12:25, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:17

  Прохожий написав:выстрел Медового ограничен по высоте самолетами, так что берите Свитлопарк 8)


подскажите, почем сейчас высокие однухи в генезисе? и какие реальные условия рассрочки по удорожанию
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Долярчик написав:.... а тим часом у Долярчика ремонт плавно підходить до завершення ;)
Зображення

молодец, в мене тільки соплі плитки доклалися в залі та тамбурі
Це п..ц.
Люди!!!!! Ну відкрийте пару сторінок з дизайном квартир. Ви ж самі платите свої гроші
....


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:23

Первый
даа, обоййки то можно было взять такой же дешман, но в цвет ламината, за подложку нормальную зачот, но укладка рагульная
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... та пілять, що не так?!
- це дитяча і малий сам собі вибирав колір!!!(і жінка дуже просила, нехай малий собі у свою кімнату вибере)
- а так, то були б бежеві!

п. с.
... а підложку, то в епіку порадили.... - типу "натуральна"!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 16 сер, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:34

Доллярчик, что с балконом решили? Стеклим, присоединяем? Или зря деньги плачены?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:35

  airmax78 написав:Доллярчик, что с балконом решили? Стеклим, присоединяем? Или зря деньги плачены?

.....про це історія "умалчуєт" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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