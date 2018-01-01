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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1490149114921493

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:... та пілять, що не так?!
- це дитяча і малий сам собі вибирав колір!!!(і жінка дуже просила, нехай малий собі у свою кімнату вибере)
- а так, то були б бежеві!

п. с.
... а підложку, то в епіку порадили.... - типу "натуральна"!
Не так поєднання кольорів
Зи. Я не критикую за дорогі/дешеві матеріали, тут у кожного різні можливості і все зрозуміло. Я за реалізацію.

Зизи. Тут часто була критика ремонту від Аркади. Дивіться на фотку Долярчика. Це не Аркада, це піпл так хоче.




Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:44

Первый
.... кажу, що дитина так захотіла! Дуже хотів, або щось синеньке/голубеньке, або зелененьке!!!

... захотів би з мікімаусами - були б приклеєні такі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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