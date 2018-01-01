Не так поєднання кольорівДолярчик написав:... та пілять, що не так?!
- це дитяча і малий сам собі вибирав колір!!!(і жінка дуже просила, нехай малий собі у свою кімнату вибере)
- а так, то були б бежеві!
п. с.
... а підложку, то в епіку порадили.... - типу "натуральна"!
Зи. Я не критикую за дорогі/дешеві матеріали, тут у кожного різні можливості і все зрозуміло. Я за реалізацію.
Зизи. Тут часто була критика ремонту від Аркади. Дивіться на фотку Долярчика. Це не Аркада, це піпл так хоче.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м