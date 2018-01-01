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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1490149114921493

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:... та пілять, що не так?!
- це дитяча і малий сам собі вибирав колір!!!(і жінка дуже просила, нехай малий собі у свою кімнату вибере)
- а так, то були б бежеві!

п. с.
... а підложку, то в епіку порадили.... - типу "натуральна"!
Не так поєднання кольорів
Зи. Я не критикую за дорогі/дешеві матеріали, тут у кожного різні можливості і все зрозуміло. Я за реалізацію.

Зизи. Тут часто була критика ремонту від Аркади. Дивіться на фотку Долярчика. Це не Аркада, це піпл так хоче.




Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:44

Первый
.... кажу, що дитина так захотіла! Дуже хотів, або щось синеньке/голубеньке, або зелененьке!!!

... захотів би з мікімаусами - були б приклеєні такі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://enovosty.com/news_economy/full/ ... vizhimosti

Сейчас ситуация на рынке недвижимости складывается в пользу продавцов
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:40

  trololo написав:
  Прохожий написав:выстрел Медового ограничен по высоте самолетами, так что берите Свитлопарк 8)


подскажите, почем сейчас высокие однухи в генезисе? и какие реальные условия рассрочки по удорожанию


в первых 2х секциях студии с учетом 8% скидки при полной оплате 900уе за м2 хотя не уверен что еще есть выше 8го что то
в остальных старт с 1куе опять же с учетом скидки но выбор еще есть
рассрочка остатка по текущей прайсовой цене
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:51

  Прохожий написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:выстрел Медового ограничен по высоте самолетами, так что берите Свитлопарк 8)


подскажите, почем сейчас высокие однухи в генезисе? и какие реальные условия рассрочки по удорожанию


в первых 2х секциях студии с учетом 8% скидки при полной оплате 900уе за м2 хотя не уверен что еще есть выше 8го что то
в остальных старт с 1куе опять же с учетом скидки но выбор еще есть
рассрочка остатка по текущей прайсовой цене


Месяца полтора мимо проезжал - не видел ни техники ни рабочих. Он вообще строится, вы мониторите?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:15

  Долярчик написав:Зображення


эта подрезочка в углу на 1 см...мягко говоря "незачОт"
Дизайн надо преподавать не только дизайнерам, но и исполнителям дизайнерских проектов. Судя по всему -на местах, перед началом ремонта. нет у них времени Ютубы смотреть-заказов полно.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:37

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:Зображення


эта подрезочка в углу на 1 см...мягко говоря "незачОт"
Дизайн надо преподавать не только дизайнерам, но и исполнителям дизайнерских проектов. Судя по всему -на местах, перед началом ремонта. нет у них времени Ютубы смотреть-заказов полно.

1)...там підрізочка десь 3см - то що, було стіну на стільки нарощувати, чи як? :shock:
2)...ремонт роблю "в чотири руки" - я+тато! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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