Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:выстрел Медового ограничен по высоте самолетами, так что берите Свитлопарк
подскажите, почем сейчас высокие однухи в генезисе? и какие реальные условия рассрочки по удорожанию
в первых 2х секциях студии с учетом 8% скидки при полной оплате 900уе за м2 хотя не уверен что еще есть выше 8го что то в остальных старт с 1куе опять же с учетом скидки но выбор еще есть рассрочка остатка по текущей прайсовой цене
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:выстрел Медового ограничен по высоте самолетами, так что берите Свитлопарк
подскажите, почем сейчас высокие однухи в генезисе? и какие реальные условия рассрочки по удорожанию
в первых 2х секциях студии с учетом 8% скидки при полной оплате 900уе за м2 хотя не уверен что еще есть выше 8го что то в остальных старт с 1куе опять же с учетом скидки но выбор еще есть рассрочка остатка по текущей прайсовой цене
Месяца полтора мимо проезжал - не видел ни техники ни рабочих. Он вообще строится, вы мониторите?
эта подрезочка в углу на 1 см...мягко говоря "незачОт" Дизайн надо преподавать не только дизайнерам, но и исполнителям дизайнерских проектов. Судя по всему -на местах, перед началом ремонта. нет у них времени Ютубы смотреть-заказов полно.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
эта подрезочка в углу на 1 см...мягко говоря "незачОт" Дизайн надо преподавать не только дизайнерам, но и исполнителям дизайнерских проектов. Судя по всему -на местах, перед началом ремонта. нет у них времени Ютубы смотреть-заказов полно.
1)...там підрізочка десь 3см - то що, було стіну на стільки нарощувати, чи як? 2)...ремонт роблю "в чотири руки" - я+тато!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4