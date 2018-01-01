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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1491149214931494

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:13

  Прохожий написав:рассрочка остатка по текущей прайсовой цене


рассрочка на год два до ввода в экспл? говорят УБ любитель поднять цену на финальнойй стадии
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:15

  Alex_V_K_79 написав:
zzzzzz написав:Долярчик
Вместо одной целой плитки и подрезки на 3 см, кладут две обрезанные плитки в равных пропорциях.
Вы ещё и тут мастер, так уж и две плитки в равных пропорциях? Можно подробнее, а то у меня та же проблема..

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk



Все правильно я написал. Только не уточнил что подрезки по разным краям надо класть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:56

  trololo написав:
  Прохожий написав:рассрочка остатка по текущей прайсовой цене


рассрочка на год два до ввода в экспл? говорят УБ любитель поднять цену на финальнойй стадии

поднимают в процессе строительства регулярно ну а на финальной стадии это уже вишенка на торт
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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