рассрочка на год два до ввода в экспл? говорят УБ любитель поднять цену на финальнойй стадии
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:13
рассрочка на год два до ввода в экспл? говорят УБ любитель поднять цену на финальнойй стадии
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:15
Все правильно я написал. Только не уточнил что подрезки по разным краям надо класть.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:56
поднимают в процессе строительства регулярно ну а на финальной стадии это уже вишенка на торт
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