Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:38

... підрізки то підрізками... - але я перший раз хотів, щоб плитку покласти БЕЗ тих пластмасових кутників!(вони мене дратують)

... тож, на стіні може бути лише ОДНА підрізка! - дві - не буде, бо один кут має мати "лице" і відштовхуватись "лицем" від кута, а не різаним!!!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4