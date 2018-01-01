рассрочка на год два до ввода в экспл? говорят УБ любитель поднять цену на финальнойй стадии
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:13
рассрочка на год два до ввода в экспл? говорят УБ любитель поднять цену на финальнойй стадии
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:15
Все правильно я написал. Только не уточнил что подрезки по разным краям надо класть.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:56
поднимают в процессе строительства регулярно ну а на финальной стадии это уже вишенка на торт
в 1й секции монолит практически закончили
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:38
Ззззету на замітку! (і не тільки йому)
... підрізки то підрізками... - але я перший раз хотів, щоб плитку покласти БЕЗ тих пластмасових кутників!(вони мене дратують)
... тож, на стіні може бути лише ОДНА підрізка! - дві - не буде, бо один кут має мати "лице" і відштовхуватись "лицем" від кута, а не різаним!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:46
Слушай, делай шо хочешь, хоть на потолок клади.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче решил, беру Медовый 2 с минимальным взносом и следующую очередь Свитло парк.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:45
Долярчик, как пример ремонта в экономе: ЖК The Lakes
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:45
И на 2-3 года будешь без денег и с «воздухом» вместо бетона?
Безстрашный человек, над Украиной парит стая черных лебедей.
Кстати, прямо сейчас читаю эту книгу Талеба - ну очень жизненно.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так а что с Киевгорстрой случится то?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне к товарищу в ЖК Вонючка нужно, решил приколоться и набрать в Гугл картах, узнать есть ли пробки. Смотрите скрин)
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