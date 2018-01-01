RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1492149314941495

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:33

Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
airmax78
 
Повідомлень: 31103
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3645 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52

  airmax78 написав: Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.

на Адессу стартанул?
в понедельник утром пробка до Теремков будет от Чабанчиков(оазис благополучия :mrgreen: ) начинаться 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 сер, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10829
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.

на Адессу стартанул?

Не, стыдно признаться зачем поехал.
airmax78
 
Повідомлень: 31103
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3645 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:02

"... як би ви знали паничі..." ©®™

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Первый
.... кажу, що дитина так захотіла! Дуже хотів, або щось синеньке/голубеньке, або зелененьке!!!

... захотів би з мікімаусами - були б приклеєні такі! :mrgreen:

Долярчик, как пример ремонта в экономе: ЖК The Lakes https://www.facebook.com/homecult/photo ... =3&theater

... зразу видно, що не маєте малих дітей, а то б знали, що вложивши в такий ремонт кучу бабла/часу/нервів, а на виході - до року часу діти все пооббивають/поламають/пообписують/пообпісюють :mrgreen:
- то нах той ремонт за "туєву хучу" бабла?

- от і шпалери брав дешеві акційні, але на флізеліновій основі!
- бо махатись з простими паперовими - одна нервотрьопка! :mrgreen:

- а так - попишуть їх, то хоч не шкода! - ще пару рулонів залишив для обновки за рік - другий :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 19.10.15
Подякував: 456 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:08

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.

на Адессу стартанул?

Не, стыдно признаться зачем поехал.

Ой-йо... на Окружную? :shock:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8646
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 2289 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1492149314941495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1563, 1564, 1565
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15644 2508450
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 19:59
antey1969
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182645
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 81722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.