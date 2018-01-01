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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:33
Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52
на Адессу стартанул?
в понедельник утром пробка до Теремков будет от Чабанчиков(оазис благополучия ) начинаться
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 сер, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:02
"... як би ви знали паничі..." ©®™
... зразу видно, що не маєте малих дітей, а то б знали, що вложивши в такий ремонт кучу бабла/часу/нервів, а на виході - до року часу діти все пооббивають/поламають/пообписують/пообпісюють
- то нах той ремонт за "туєву хучу" бабла?
- от і шпалери брав дешеві акційні, але на флізеліновій основі!
- бо махатись з простими паперовими - одна нервотрьопка!
- а так - попишуть їх, то хоч не шкода! - ще пару рулонів залишив для обновки за рік - другий
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:08
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