Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:33
Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
airmax78
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52
airmax78 написав:
Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
на Адессу стартанул?
в понедельник утром пробка до Теремков будет от Чабанчиков(оазис благополучия
) начинаться
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Прохожий
в П'ят 16 сер, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52
Прохожий написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона
Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
на Адессу стартанул?
Не, стыдно признаться зачем поехал.
airmax78
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:02
airmax78 написав: Долярчик написав: Первый
.... кажу, що дитина так захотіла! Дуже хотів, або щось синеньке/голубеньке, або зелененьке!!!
... захотів би з мікімаусами - були б приклеєні такі!
Долярчик, как пример ремонта в экономе: ЖК The Lakes
https://www.facebook.com/homecult/photo ... =3&theater
... зразу видно, що не маєте малих дітей, а то б знали, що вложивши в такий ремонт кучу бабла/часу/нервів, а на виході - до року часу діти все пооббивають/поламають/пообписують/пообпісюють
- то нах той ремонт за "туєву хучу" бабла?
- от і шпалери брав дешеві акційні, але на флізеліновій основі!
- бо махатись з простими паперовими - одна нервотрьопка!
- а так - попишуть їх, то хоч не шкода! - ще пару рулонів залишив для обновки за рік - другий
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:47
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
Так август ещё. Через 2 недели увидишь.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:50
А что там сегодня с Доу Джонсом?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:53
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона
Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
на Адессу стартанул?
Не, стыдно признаться зачем поехал.
Республику смотреть?:)
Alex3
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:59
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Короче решил, беру Медовый 2 с минимальным взносом и следующую очередь Свитло парк.
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И на 2-3 года будешь без денег и с «воздухом» вместо бетона?
Безстрашный человек, над Украиной парит стая черных лебедей.
Кстати, прямо сейчас читаю эту книгу Талеба - ну очень жизненно.
Странное совпадение - тоже сейчас его читаю
Faceless
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:06
Faceless написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Короче решил, беру Медовый 2 с минимальным взносом и следующую очередь Свитло парк.
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И на 2-3 года будешь без денег и с «воздухом» вместо бетона?
Безстрашный человек, над Украиной парит стая черных лебедей.
Кстати, прямо сейчас читаю эту книгу Талеба - ну очень жизненно.
Странное совпадение - тоже сейчас его читаю
Надеюсь, вы читаете его так же как и я - на пляже Средиземного моря?
investorkiev
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:08
https://minfin.com.ua/realty/articles/r ... tendencii/
Серж-ик, специально для вас статья - прочитайте внимательно, что вы упустили.
Детям не говорите - если узнают что у папки был шанс поселить всю семью в МК, но он этот шанс не реализовал - отрекутся от вас.
investorkiev
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