RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1493149414951496>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:33

Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
airmax78
 
Повідомлень: 31104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3645 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52

  airmax78 написав: Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.

на Адессу стартанул?
в понедельник утром пробка до Теремков будет от Чабанчиков(оазис благополучия :mrgreen: ) начинаться 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 сер, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10829
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:52

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.

на Адессу стартанул?

Не, стыдно признаться зачем поехал.
airmax78
 
Повідомлень: 31104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3645 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:02

"... як би ви знали паничі..." ©®™

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:Первый
.... кажу, що дитина так захотіла! Дуже хотів, або щось синеньке/голубеньке, або зелененьке!!!

... захотів би з мікімаусами - були б приклеєні такі! :mrgreen:

Долярчик, как пример ремонта в экономе: ЖК The Lakes https://www.facebook.com/homecult/photo ... =3&theater

... зразу видно, що не маєте малих дітей, а то б знали, що вложивши в такий ремонт кучу бабла/часу/нервів, а на виході - до року часу діти все пооббивають/поламають/пообписують/пообпісюють :mrgreen:
- то нах той ремонт за "туєву хучу" бабла?

- от і шпалери брав дешеві акційні, але на флізеліновій основі!
- бо махатись з простими паперовими - одна нервотрьопка! :mrgreen:

- а так - попишуть їх, то хоч не шкода! - ще пару рулонів залишив для обновки за рік - другий :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 19.10.15
Подякував: 456 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.
Так август ещё. Через 2 недели увидишь.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20036
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что там сегодня с Доу Джонсом?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20036
З нами з: 20.04.08
Подякував: 363 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:53

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.

на Адессу стартанул?

Не, стыдно признаться зачем поехал.

Республику смотреть?:)
Alex3
 
Повідомлень: 358
З нами з: 24.01.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Короче решил, беру Медовый 2 с минимальным взносом и следующую очередь Свитло парк.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


И на 2-3 года будешь без денег и с «воздухом» вместо бетона?

Безстрашный человек, над Украиной парит стая черных лебедей.

Кстати, прямо сейчас читаю эту книгу Талеба - ну очень жизненно.
Странное совпадение - тоже сейчас его читаю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25326
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5960 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:06

  Faceless написав:
investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Короче решил, беру Медовый 2 с минимальным взносом и следующую очередь Свитло парк.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


И на 2-3 года будешь без денег и с «воздухом» вместо бетона?

Безстрашный человек, над Украиной парит стая черных лебедей.

Кстати, прямо сейчас читаю эту книгу Талеба - ну очень жизненно.
Странное совпадение - тоже сейчас его читаю


Надеюсь, вы читаете его так же как и я - на пляже Средиземного моря?
investorkiev
 
Повідомлень: 587
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://minfin.com.ua/realty/articles/r ... tendencii/

Серж-ик, специально для вас статья - прочитайте внимательно, что вы упустили.

Детям не говорите - если узнают что у папки был шанс поселить всю семью в МК, но он этот шанс не реализовал - отрекутся от вас.
investorkiev
 
Повідомлень: 587
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1493149414951496>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1563, 1564, 1565
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15648 2508654
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 21:26
investorkiev
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182646
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 81747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.