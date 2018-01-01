Кто то знает что за киевлянин задекларировал миллиард гривен налогов? Прохожий или Кинконговец? Или респект с трибекой?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто то знает что за киевлянин задекларировал миллиард гривен налогов? Прохожий или Кинконговец? Или респект с трибекой?
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:58
а что у нас есть МК ?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Минимум из топ-20 украинского форбса, фокуса и иже с ними
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
невдалые планировки?
посредственную школу?
Отсутствие магазина?
Остановку с толпой народа и забитым транспортом?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:13
Ооо, Серж, с такими требованиями вам Киев принципиально не подходит.
Нужно подаваться на гринкарту.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Похоже кто то выходит в кеш. И сматывает удочки.
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