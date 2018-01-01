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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1493149414951496

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто то знает что за киевлянин задекларировал миллиард гривен налогов? Прохожий или Кинконговец? Или респект с трибекой?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:58

  investorkiev написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/

Серж-ик, специально для вас статья - прочитайте внимательно, что вы упустили.

Детям не говорите - если узнают что у папки был шанс поселить всю семью в МК, но он этот шанс не реализовал - отрекутся от вас.


а что у нас есть МК ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Кто то знает что за киевлянин задекларировал миллиард гривен налогов? Прохожий или Кинконговец? Или респект с трибекой?

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Минимум из топ-20 украинского форбса, фокуса и иже с ними
freeze
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19
2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж-ик, специально для вас статья - прочитайте внимательно, что вы упустили.

невдалые планировки?
посредственную школу?
Отсутствие магазина?
Остановку с толпой народа и забитым транспортом?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:13

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж-ик, специально для вас статья - прочитайте внимательно, что вы упустили.

невдалые планировки?
посредственную школу?
Отсутствие магазина?
Остановку с толпой народа и забитым транспортом?


Ооо, Серж, с такими требованиями вам Киев принципиально не подходит.
Нужно подаваться на гринкарту.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кто то знает что за киевлянин задекларировал миллиард гривен налогов? Прохожий или Кинконговец? Или респект с трибекой?

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Минимум из топ-20 украинского форбса, фокуса и иже с ними
Похоже кто то выходит в кеш. И сматывает удочки.

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Оранжевый-хит сезона
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