Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://minfin.com.ua/realty/articles/r ... tendencii/ Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически. Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?
LordEmerald написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/ Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически. Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?
деньги у людей есть, экономика на подъеме, доходы растут, фактор войны отыгран, в чем проблема ?
LordEmerald написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/ Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически. Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?