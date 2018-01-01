Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:37
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я до 1 октября и так не куплю ничего. А там будет видно.
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