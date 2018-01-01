Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:37
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я до 1 октября и так не куплю ничего. А там будет видно.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Правильно, к октябрю должно проясниться по поводу Оркады - если государство снова себе на шею повесит инвесторов, то нужно впрыгивать, на всю котлету+ипотеку+рассрочку+отдолженное у кума, брать ну просто все до чего сможешь дотянуться - Патриотику, Еврику, брать стояками, этажами - под аренду, перепродажу, под офисы и хостелы, под закрытые шоурумы и массажные салоны.
Это будет самая жирная тема, доступная пересичному и гарантирующая +100% прибыли.
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:14
не сомневаюсь что Оркаду спасут там много денег в резервах банка заморожено, просто снизить ставку резервирования и они достроят.
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|