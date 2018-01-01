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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:31
Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:37
Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.
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А я тебе говорю: пока не покупай. Посиди на деньгах. Осмотрись. У тебя и так бестолковых покупок полно.
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investorkiev
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:40
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.
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А я тебе говорю: пока не покупай. Посиди на деньгах. Осмотрись. У тебя и так бестолковых покупок полно.
Я до 1 октября и так не куплю ничего. А там будет видно.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:49
Правильно, к октябрю должно проясниться по поводу Оркады - если государство снова себе на шею повесит инвесторов, то нужно впрыгивать, на всю котлету+ипотеку+рассрочку+отдолженное у кума, брать ну просто все до чего сможешь дотянуться - Патриотику, Еврику, брать стояками, этажами - под аренду, перепродажу, под офисы и хостелы, под закрытые шоурумы и массажные салоны.
Это будет самая жирная тема, доступная пересичному и гарантирующая +100% прибыли.
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investorkiev
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Додано: Суб 17 сер, 2019 01:14
investorkiev написав:
Правильно, к октябрю должно проясниться по поводу Оркады - если государство снова себе на шею повесит инвесторов, то нужно впрыгивать, на всю котлету+ипотеку+рассрочку+отдолженное у кума, брать ну просто все до чего сможешь дотянуться - Патриотику, Еврику, брать стояками, этажами - под аренду, перепродажу, под офисы и хостелы, под закрытые шоурумы и массажные салоны.
Это будет самая жирная тема, доступная пересичному и гарантирующая +100% прибыли.
не сомневаюсь что Оркаду спасут там много денег в резервах банка заморожено, просто снизить ставку резервирования и они достроят.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 17 сер, 2019 07:40
investorkiev написав: Faceless написав:
investorkiev написав:[quote=
И на 2-3 года будешь без денег и с «воздухом» вместо бетона?
Безстрашный человек, над Украиной парит стая черных лебедей.
Кстати, прямо сейчас читаю эту книгу Талеба - ну очень жизненно.
Странное совпадение - тоже сейчас его читаю
Надеюсь, вы читаете его так же как и я - на пляже Средиземного моря?
... а можна посилання на ту книгу? (бажано аудіокнигу)
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:17
Alex6 написав: LordEmerald написав:
https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/
Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически.
Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?
деньги у людей есть, экономика на подъеме, доходы растут, фактор войны отыгран, в чем проблема ?
Экономика на подьеме? Рилли?
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BIGor
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:19
Оранжевый-хит сезона написав:
LordEmerald написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/
Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически.
Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?
На первичке ступор в связи с укреплением гривны.
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Ну так верно, какой псих сейчас будет сдавать по 25 котлетку, что бы купить подорожавшую первичку? Разве что Грымчаки какие-нибудь, которым все равно куда впихнуть свой чемодан долларов наличными.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:27
Оранжевый-хит сезона написав:
На первичке ступор в связи с укреплением гривны
LordEmerald написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/
Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически.
Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?
.
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можно було просто написати
КРЖН - ступор
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:28
investorkiev написав:
Правильно, к октябрю должно проясниться по поводу Оркады - если государство снова себе на шею повесит инвесторов, то нужно впрыгивать, на всю котлету+ипотеку+рассрочку+отдолженное у кума, брать ну просто все до чего сможешь дотянуться - Патриотику, Еврику, брать стояками, этажами - под аренду, перепродажу, под офисы и хостелы, под закрытые шоурумы и массажные салоны.
Это будет самая жирная тема, доступная пересичному и гарантирующая +100% прибыли.
Натаха, ну от нашо грати з державою в азартні ігри, ти що БДСМщиця?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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