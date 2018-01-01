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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1494149514961497

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


А я тебе говорю: пока не покупай. Посиди на деньгах. Осмотрись. У тебя и так бестолковых покупок полно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


А я тебе говорю: пока не покупай. Посиди на деньгах. Осмотрись. У тебя и так бестолковых покупок полно.
Я до 1 октября и так не куплю ничего. А там будет видно.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Правильно, к октябрю должно проясниться по поводу Оркады - если государство снова себе на шею повесит инвесторов, то нужно впрыгивать, на всю котлету+ипотеку+рассрочку+отдолженное у кума, брать ну просто все до чего сможешь дотянуться - Патриотику, Еврику, брать стояками, этажами - под аренду, перепродажу, под офисы и хостелы, под закрытые шоурумы и массажные салоны.

Это будет самая жирная тема, доступная пересичному и гарантирующая +100% прибыли.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 01:14

  investorkiev написав:Правильно, к октябрю должно проясниться по поводу Оркады - если государство снова себе на шею повесит инвесторов, то нужно впрыгивать, на всю котлету+ипотеку+рассрочку+отдолженное у кума, брать ну просто все до чего сможешь дотянуться - Патриотику, Еврику, брать стояками, этажами - под аренду, перепродажу, под офисы и хостелы, под закрытые шоурумы и массажные салоны.

Это будет самая жирная тема, доступная пересичному и гарантирующая +100% прибыли.

не сомневаюсь что Оркаду спасут там много денег в резервах банка заморожено, просто снизить ставку резервирования и они достроят.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 07:40

  investorkiev написав:
  Faceless написав:
investorkiev написав:[quote=

И на 2-3 года будешь без денег и с «воздухом» вместо бетона?

Безстрашный человек, над Украиной парит стая черных лебедей.

Кстати, прямо сейчас читаю эту книгу Талеба - ну очень жизненно.
Странное совпадение - тоже сейчас его читаю


Надеюсь, вы читаете его так же как и я - на пляже Средиземного моря?

... а можна посилання на ту книгу? (бажано аудіокнигу)
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:17

  Alex6 написав:
  LordEmerald написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/
Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически.
Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?


деньги у людей есть, экономика на подъеме, доходы растут, фактор войны отыгран, в чем проблема ?

Экономика на подьеме? Рилли? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:19

  Оранжевый-хит сезона написав:
LordEmerald написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/
Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически.
Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?
На первичке ступор в связи с укреплением гривны.

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Ну так верно, какой псих сейчас будет сдавать по 25 котлетку, что бы купить подорожавшую первичку? Разве что Грымчаки какие-нибудь, которым все равно куда впихнуть свой чемодан долларов наличными.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:27

  Оранжевый-хит сезона написав:
LordEmerald написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/
Вот обьясните мне, во всем мире кризиса ждут, в Украине депопуляция, все едут из страны, в экономике неоднозначно все, долгов хренова туча и чуть больше. Трубе - конец практически.
Вот с какого перепугу народ гребет квартиры и раздаются такие безоблачные прогнозы?
На первичке ступор в связи с укреплением гривны.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

можно було просто написати
КРЖН - ступор
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:28

  investorkiev написав:Правильно, к октябрю должно проясниться по поводу Оркады - если государство снова себе на шею повесит инвесторов, то нужно впрыгивать, на всю котлету+ипотеку+рассрочку+отдолженное у кума, брать ну просто все до чего сможешь дотянуться - Патриотику, Еврику, брать стояками, этажами - под аренду, перепродажу, под офисы и хостелы, под закрытые шоурумы и массажные салоны.

Это будет самая жирная тема, доступная пересичному и гарантирующая +100% прибыли.

Натаха, ну от нашо грати з державою в азартні ігри, ти що БДСМщиця?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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