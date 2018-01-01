Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43

zzzzzz написав: Какой треш....пожарники уже заявили что в июне должны были проверять сгоревшую гостиницу но их не пустили ....ппц....их не пустили,ага, мы верим, естественно.



https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs Какой треш....пожарники уже заявили что в июне должны были проверять сгоревшую гостиницу но их не пустили ....ппц....их не пустили,ага, мы верим, естественно.

Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал.Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании.Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера.Короче это было не для страдающих клаустрофобией.