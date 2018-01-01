Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Про пожарную безопасность новостроев даже страшно вспоминать.
Зе прийде, порядок наведе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
alya_tsimbal написав:[ Кабы я была царица ... Я б разработала приложение для резервирования паркингов, в том числе для определенных временных диапазонов, с абонплатой)
После мониторинга паркингов сложилось впечатление, что в Киеве тяжело сдать паркинг выше 100 баксов. Где выше 100 баксов там цена более 30ти куе. Там где 100 баксов стоимость часто выше 18ти куе и публика очень не часто готова выложить их, нехай на газони. Про эконом вариант вообще промолчу. Короче, с паркингами всё очень неоднозначно.
Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал. Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании. Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.
Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера. Короче это было не для страдающих клаустрофобией.