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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1496149714981499>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:03

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
  Первый написав:В суботу навідався в зубожілий оушен...
Таке пам'ятаю хіба що перед новим роком.

Там нарешті почали працювати з бидлопаркуванням, останні пару місяців. Евакуатори трои попрацювали, а то ж, бувало, й у другому ряді ставили тачки.
От і перемістився зубожілий народ у паркінг


Стоит отметить что и сам Оушен снизил расценки на парковку.
Три часа за 20 грн можно стоять.
В ЦУМе например 50 грн/час...

Кабы я была царица ...
Я б разработала приложение для резервирования паркингов, в том числе для определенных временных диапазонов, с абонплатой)
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Суб 17 сер, 2019 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:35

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Депопуляция. Доехал сейчас до Теремков за 15 мин. из центра. Удивлен.

Обычно пятница - день освобождения Киева. Похоже уже освободили Киев))

На самом деле в Киеве наименьшее кол-во людей конца июля-начала августа , а уже съезжаться люди начинают за неделю до 1 сентября. Вообщем первые три недели августа всегда самые пустые в Киеве.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:38

Жесть, в Одессе в гостинице сгорело 8 человек
https://strana.ua/news/217459-odessa-no ... -star.html

Про пожарную безопасность новостроев даже страшно вспоминать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:46

  zzzzzz написав:Жесть, в Одессе в гостинице сгорело 8 человек
https://strana.ua/news/217459-odessa-no ... -star.html

Про пожарную безопасность новостроев даже страшно вспоминать.

Зе прийде, порядок наведе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:00

Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:13

  alya_tsimbal написав:[
Кабы я была царица ...
Я б разработала приложение для резервирования паркингов, в том числе для определенных временных диапазонов, с абонплатой)

После мониторинга паркингов сложилось впечатление, что в Киеве тяжело сдать паркинг выше 100 баксов. Где выше 100 баксов там цена более 30ти куе. Там где 100 баксов стоимость часто выше 18ти куе и публика очень не часто готова выложить их, нехай на газони. Про эконом вариант вообще промолчу. Короче, с паркингами всё очень неоднозначно.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:16

Какой треш....пожарники уже заявили что в июне должны были проверять сгоревшую гостиницу но их не пустили ....ппц....их не пустили,ага, мы верим, естественно.

https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43

  zzzzzz написав:Какой треш....пожарники уже заявили что в июне должны были проверять сгоревшую гостиницу но их не пустили ....ппц....их не пустили,ага, мы верим, естественно.

https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs


Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал.
Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании.
Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.

Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера.
Короче это было не для страдающих клаустрофобией.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще-то стройки за последний год тормознулись очень сильно. Так что не так уж и гребут.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

А если народ те объекты выкупил, теперь строить можно и не спешить? 8)
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  freeze написав:
  zzzzzz написав:Какой треш....пожарники уже заявили что в июне должны были проверять сгоревшую гостиницу но их не пустили ....ппц....их не пустили,ага, мы верим, естественно.

https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs


Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал.
Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании.
Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.

Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера.
Короче это было не для страдающих клаустрофобией.

Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 17 сер, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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