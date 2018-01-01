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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1496149714981499

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:42

  hume написав:
  alya_tsimbal написав:[
Кабы я была царица ...
Я б разработала приложение для резервирования паркингов, в том числе для определенных временных диапазонов, с абонплатой)

После мониторинга паркингов сложилось впечатление, что в Киеве тяжело сдать паркинг выше 100 баксов. Где выше 100 баксов там цена более 30ти куе. Там где 100 баксов стоимость часто выше 18ти куе и публика очень не часто готова выложить их, нехай на газони. Про эконом вариант вообще промолчу. Короче, с паркингами всё очень неоднозначно.

Я имела ввиду большие паркинги в ТЦ.
Гараж капитальный на Оболони много дешевле, а аренда примерно такая же. Я сдаю за 80 уже года 2. Видела дороже аренду там.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:19

  Васенька написав:так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...

Евро?) 75 - цена однушки? 40 км от города?
Заведомо убыточный проект.
alya_tsimbal
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Повідомлень: 24
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:20

  airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.


Сказать, что гадюшник нельзя, а что Вы хотели от гостиницы где номера всю жизнь были по 12-13 долларов за сутки с завтраком. Самый возможный бюджетный вариант.

Кстати Черный пару лет назад отметился жесткий критикой и пожарных, и контролирующих органов по сгоревшему детскому лагерю Виктория.

Бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший отель «Токио Стар», сообщил, что сигнализация в отеле была исправной.

«Она сработала и пищит до сих пор. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на пульт, который подключен. Система постоянно проверяется и оплачивается каждый месяц. Персонал продублировал вызов звонком. Пожарный резервуар был полный. Гидранты в порядке. Светящиеся указатели выхода работали. Персонал организованно вывел гостей — кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях»,
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:22

  alya_tsimbal написав:
  Васенька написав:так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...

Евро?) 75 - цена однушки? 40 км от города?
Заведомо убыточный проект.

60000-70000у.е ціна НОРМАЛЬНОЇ однушки-новостроя з ремонтом в Києві :mrgreen:
Васенька
 
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