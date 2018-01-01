hume написав:
После мониторинга паркингов сложилось впечатление, что в Киеве тяжело сдать паркинг выше 100 баксов. Где выше 100 баксов там цена более 30ти куе. Там где 100 баксов стоимость часто выше 18ти куе и публика очень не часто готова выложить их, нехай на газони. Про эконом вариант вообще промолчу. Короче, с паркингами всё очень неоднозначно.
Я имела ввиду большие паркинги в ТЦ.
Гараж капитальный на Оболони много дешевле, а аренда примерно такая же. Я сдаю за 80 уже года 2. Видела дороже аренду там.