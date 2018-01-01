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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1496149714981499

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:42

  hume написав:
  alya_tsimbal написав:[
Кабы я была царица ...
Я б разработала приложение для резервирования паркингов, в том числе для определенных временных диапазонов, с абонплатой)

После мониторинга паркингов сложилось впечатление, что в Киеве тяжело сдать паркинг выше 100 баксов. Где выше 100 баксов там цена более 30ти куе. Там где 100 баксов стоимость часто выше 18ти куе и публика очень не часто готова выложить их, нехай на газони. Про эконом вариант вообще промолчу. Короче, с паркингами всё очень неоднозначно.

Я имела ввиду большие паркинги в ТЦ.
Гараж капитальный на Оболони много дешевле, а аренда примерно такая же. Я сдаю за 80 уже года 2. Видела дороже аренду там.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:19

  Васенька написав:так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...

Евро?) 75500- цена однушки? 40 км от города?
Заведомо убыточный проект.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Суб 17 сер, 2019 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:20

  airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.


Сказать, что гадюшник нельзя, а что Вы хотели от гостиницы где номера всю жизнь были по 12-13 долларов за сутки с завтраком. Самый возможный бюджетный вариант.

Кстати Черный пару лет назад отметился жесткий критикой и пожарных, и контролирующих органов по сгоревшему детскому лагерю Виктория.

Бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший отель «Токио Стар», сообщил, что сигнализация в отеле была исправной.

«Она сработала и пищит до сих пор. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на пульт, который подключен. Система постоянно проверяется и оплачивается каждый месяц. Персонал продублировал вызов звонком. Пожарный резервуар был полный. Гидранты в порядке. Светящиеся указатели выхода работали. Персонал организованно вывел гостей — кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях»,
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:22

  alya_tsimbal написав:
  Васенька написав:так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...

Евро?) 75 - цена однушки? 40 км от города?
Заведомо убыточный проект.

60000-70000у.е ціна НОРМАЛЬНОЇ однушки-новостроя з ремонтом в Києві :mrgreen:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:42

  Васенька написав:
  alya_tsimbal написав:
  Васенька написав:так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...

Евро?) 75 - цена однушки? 40 км от города?
Заведомо убыточный проект.

60000-70000у.е ціна НОРМАЛЬНОЇ однушки-новостроя з ремонтом в Києві :mrgreen:

Видела за 90-105 с ремонтом в прицентре 55м, без ремонта - 65 за 52 метра, в той же локации.
Но для чего вот это в такой дали за такие деньги?) Ох, даже не 40, а 50 км. от города, а если ещё учесть, что ни о каком тепло-насосе и солнечных батареях речь не идёт (так ещё могло бы сгодится для жизни ... даже сложно представить на какую ЦА рассчитан проект). Это космическая цена, по-моему.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Суб 17 сер, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:48

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:https://minfin.com.ua/realty/articles/rynok-nedvizhimosti-v-god-dvoynyh-vyborov-klyuchevye-tendencii/

Серж-ик, специально для вас статья - прочитайте внимательно, что вы упустили.

Детям не говорите - если узнают что у папки был шанс поселить всю семью в МК, но он этот шанс не реализовал - отрекутся от вас.


а что у нас есть МК ?

и ОШ и ЯЗ и и складки местности :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:22

Парк Авеню нравится, но это раза в 2-3 выше, чем то, что смотрела (что-то 70к/метр)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:42

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Какой треш....пожарники уже заявили что в июне должны были проверять сгоревшую гостиницу но их не пустили ....ппц....их не пустили,ага, мы верим, естественно.

https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs


Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал.
Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании.
Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.

Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера.
Короче это было не для страдающих клаустрофобией.



Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании.
....
большинство номеров без окон и мини-размера.

взаємновиключаючі параграфи детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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