Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alya_tsimbal написав:[ Кабы я была царица ... Я б разработала приложение для резервирования паркингов, в том числе для определенных временных диапазонов, с абонплатой)
После мониторинга паркингов сложилось впечатление, что в Киеве тяжело сдать паркинг выше 100 баксов. Где выше 100 баксов там цена более 30ти куе. Там где 100 баксов стоимость часто выше 18ти куе и публика очень не часто готова выложить их, нехай на газони. Про эконом вариант вообще промолчу. Короче, с паркингами всё очень неоднозначно.
Я имела ввиду большие паркинги в ТЦ. Гараж капитальный на Оболони много дешевле, а аренда примерно такая же. Я сдаю за 80 уже года 2. Видела дороже аренду там.
airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.
Сказать, что гадюшник нельзя, а что Вы хотели от гостиницы где номера всю жизнь были по 12-13 долларов за сутки с завтраком. Самый возможный бюджетный вариант.
Кстати Черный пару лет назад отметился жесткий критикой и пожарных, и контролирующих органов по сгоревшему детскому лагерю Виктория.
Бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший отель «Токио Стар», сообщил, что сигнализация в отеле была исправной.
«Она сработала и пищит до сих пор. Спринклеры сработали. Выясняют, прошел ли сигнал на пульт, который подключен. Система постоянно проверяется и оплачивается каждый месяц. Персонал продублировал вызов звонком. Пожарный резервуар был полный. Гидранты в порядке. Светящиеся указатели выхода работали. Персонал организованно вывел гостей — кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию. Произошла огромная трагедия в человеческих жизнях»,
Евро?) 75 - цена однушки? 40 км от города? Заведомо убыточный проект.
60000-70000у.е ціна НОРМАЛЬНОЇ однушки-новостроя з ремонтом в Києві
Видела за 90-105 с ремонтом в прицентре 55м, без ремонта - 65 за 52 метра, в той же локации. Но для чего вот это в такой дали за такие деньги?) Ох, даже не 40, а 50 км. от города, а если ещё учесть, что ни о каком тепло-насосе и солнечных батареях речь не идёт (так ещё могло бы сгодится для жизни ... даже сложно представить на какую ЦА рассчитан проект). Это космическая цена, по-моему.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Суб 17 сер, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал. Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании. Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.
Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера. Короче это было не для страдающих клаустрофобией.
Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании. .... большинство номеров без окон и мини-размера.
взаємновиключаючі параграфи детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.