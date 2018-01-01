airmax78 написав:
Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.
Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа?
Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле
А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.
Может порадует кто реальными сделками?
Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где?
Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.