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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:44
Хто казав що йде дорожай в баришівці?
З яких це пір нормальна однуха 75куе?
Ти ж розказував що нормальна однуха це на березняках і оренда її 6кгрн.
А тепер вона по 75 куе????
Жесть.
Вась, напиши заяву на складання повноважень. Дуже прошу.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49
airmax78 написав:
Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.
Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа?
Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле
А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.
Может порадует кто реальными сделками?
Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где?
Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Суб 17 сер, 2019 16:32
somilitark написав: airmax78 написав:
Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.
Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа?
Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле
А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.
Может порадует кто реальными сделками?
Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где?
Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?
Не дождётесь) Смысл прямо сейчас нырять далеко от берега, если впереди шторм?
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alya_tsimbal
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Додано: Суб 17 сер, 2019 17:46
alya_tsimbal Никто не знает что впереди.
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airmax78
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