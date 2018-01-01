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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1497149814991500

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Васенька написав:так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...
Хто казав що йде дорожай в баришівці?

З яких це пір нормальна однуха 75куе?
Ти ж розказував що нормальна однуха це на березняках і оренда її 6кгрн.
А тепер вона по 75 куе????
Жесть.
Вась, напиши заяву на складання повноважень. Дуже прошу.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49

  airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.

Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа?
Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле :D :D

А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.

Может порадует кто реальными сделками?
Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где?
Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:32

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.

Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа?
Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле :D :D

А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.

Может порадует кто реальными сделками?
Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где?
Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?

Не дождётесь) Смысл прямо сейчас нырять далеко от берега, если впереди шторм?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:46

alya_tsimbal Никто не знает что впереди.
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  #<1 ... 1497149814991500
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