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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1498149915001501>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Васенька написав:так гаваріте даражай йде :)
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-v-bar ... 7d6738c8f4
дом новострой 300м2 з євроремонтом в райцентрі 40км від Києва по ціні однушки...
Хто казав що йде дорожай в баришівці?

З яких це пір нормальна однуха 75куе?
Ти ж розказував що нормальна однуха це на березняках і оренда її 6кгрн.
А тепер вона по 75 куе????
Жесть.
Вась, напиши заяву на складання повноважень. Дуже прошу.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49

  airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.

Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа?
Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле :D :D

А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.

Может порадует кто реальными сделками?
Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где?
Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 16:32

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.

Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа?
Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле :D :D

А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.

Может порадует кто реальными сделками?
Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где?
Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?

Не дождётесь) Смысл прямо сейчас нырять далеко от берега, если впереди шторм?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:46

alya_tsimbal Никто не знает что впереди.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О как: https://inforesist.org/ua/v-kmda-vyznac ... ajDYhsLcu4

Некоторые решения вот просто радуют, особенно учитывая приложенные рендеры.
P.S. "Покрова" мне в Укрбуде предлагали проинвестировать "недорого" еще в начале 2017го. Катастрофа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:22

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Какой треш....пожарники уже заявили что в июне должны были проверять сгоревшую гостиницу но их не пустили ....ппц....их не пустили,ага, мы верим, естественно.

https://censor.net.ua/news/3143369/vlad ... chih_gschs


Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал.
Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании.
Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.

Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера.
Короче это было не для страдающих клаустрофобией.

разве по пожарной безопасности жилые помещения могут быть без окон?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:47

  airmax78 написав:О как: https://inforesist.org/ua/v-kmda-vyznac ... ajDYhsLcu4

Некоторые решения вот просто радуют, особенно учитывая приложенные рендеры.
P.S. "Покрова" мне в Укрбуде предлагали проинвестировать "недорого" еще в начале 2017го. Катастрофа.

навскидку в Паркленде в некоторых домах уже люди живут, в некоторых ремонты идут
"скасовано право на проведення будівельних робіт." это к чему?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:18

  Прохожий написав:разве по пожарной безопасности жилые помещения могут быть без окон?


Наверное, могут, этот отель работает с 2011 года, при разных властях, причем Черный со всеми властями конфликтует и проверки были не раз, было бы что не так, давно бы закрыли конфликтного Вадика.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:19

  freeze написав:
  Прохожий написав:разве по пожарной безопасности жилые помещения могут быть без окон?


Наверное, могут, этот отель работает с 2011 года, при разных властях, причем Черный со всеми властями конфликтует и проверки были не раз, было бы что не так, давно бы закрыли конфликтного Вадика.

может вадик только на публику крутой и конфликтный а в реале носит районному прокурору 50% выручки?
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:20

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:О как: https://inforesist.org/ua/v-kmda-vyznac ... ajDYhsLcu4

Некоторые решения вот просто радуют, особенно учитывая приложенные рендеры.
P.S. "Покрова" мне в Укрбуде предлагали проинвестировать "недорого" еще в начале 2017го. Катастрофа.

навскидку в Паркленде в некоторых домах уже люди живут, в некоторых ремонты идут
"скасовано право на проведення будівельних робіт." это к чему?

тебе не понять... листай дальше....
Оранжевый-хит сезона
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