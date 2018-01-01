Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Давайте честно, Фризе, это был гадюшник из говна и палок.
Давайте честно фото перекроенной дореволюционки вашей матери,где вы обитали,наверное лет так до 28-ми,а потом, на закуску видосик того волшебного хрущика,который приютил мегаэксперта околоденежных тем всех форумов на финансе юа? Думаю Флай после откровений поскотчанина гордо поднимет голову и скажет,то же самое,только намного дешевле
А вообще стратегия хостела как бизнес идея годная,не то что наплодить учёток консерв и носится с бредом паркингов до такой степени,что даже реальные лэнлорды начинают шерстить эту тему и после хоть малейшего мониторинга,с выпученными глазами возмущённо изрекают: шо за нах,зато приймачкам теоретикам нравиццо,готовы все темы заспамить,похлеще акуртов.
Может порадует кто реальными сделками? Смотрю даже домик потихоньку умирает как форум,катастрофически снижается скорость появления новых сообщений,инвесторы,вы где? Ждёте курса 28 или вообще вымерли как класс?
Не дождётесь) Смысл прямо сейчас нырять далеко от берега, если впереди шторм?
Мутно как-то, Вадик, хозяин гостиницы, я его так немного знаю, гуляет с ребенком часто неподалеку, достаточно современный человек, хороший управленец, борец с коррупцией, ему какая-то титушка при Януковиче даже битой голову пробило, блогер. Когда-то он был мэром Арциза, так он разогнал весь исполком, оставив в штате четырех человек, и исполком несколько лет нормально работал. Совсем не похож на дурака, который бы экономил на противопожарных мерах и оборудовании. Но характер у него неуживчивый, со всеми ругался всегда и судился, может здесь собака порылась.
Конечно, этот отель своеобразный был, но очень популярный, прямо возле жд вокзала, скорее это какой-то макси-хостел, большинство номеров без окон и мини-размера. Короче это было не для страдающих клаустрофобией.
разве по пожарной безопасности жилые помещения могут быть без окон?
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