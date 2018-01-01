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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:35
alya_tsimbal написав: Васенька написав:
Евро?) 75 - цена однушки? 40 км от города?
Заведомо убыточный проект.
60000-70000у.е ціна НОРМАЛЬНОЇ однушки-новостроя з ремонтом в Києві
Видела за 90-105 с ремонтом в прицентре 55м, без ремонта - 65 за 52 метра, в той же локации.
Но для чего вот это в такой дали за такие деньги?) Ох, даже не 40, а 50 км. от города, а если ещё учесть, что ни о каком тепло-насосе и солнечных батареях речь не идёт (так ещё могло бы сгодится для жизни ... даже сложно представить на какую ЦА рассчитан проект). Это космическая цена, по-моему.[/quote]Смысл реагировать на неадеквата.
Тем более в какой это реальности до Барышевки из Киева 40 км? 60-70. И кому эта дыра нужна то
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Faceless
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:41
freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав: freeze написав:
Наверное, могут, этот отель работает с 2011 года, при разных властях, причем Черный со всеми властями конфликтует и проверки были не раз, было бы что не так, давно бы закрыли конфликтного Вадика.
может вадик только на публику крутой и конфликтный а в реале носит районному прокурору 50% выручки?
Вадик взятки принципиально не дает, но он со всеми судится по любому поводу. У него сейчас куча рассматриваемых дел по его искам, апелляциям, искам к нему и тд. по самым разным вопросам.
ты думаешь главой Арцизкой РДА, без гарантий заноса денег кото могут назначить? Думаю с этого района такса 50 000 долларов в месяц
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:11
Faceless написав:
Тем более в какой это реальности до Барышевки из Киева 40 км? 60-70. И кому эта дыра нужна то
Сравним Барышевку и Ирпень и расстояние до географическое центра Киева ( главпочтамт Крещатик )
Барышевка/Ирпень
Расстояние по прямой 58 / 20 км
Расстояние по дороге 70/31 км
Время проезда на авто ( суббота 21:00 ) 62 мин/ 40 мин
Самое интересное сравнить время проезда в рабочие дни.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:43
zzzzzz написав: Faceless написав:
Тем более в какой это реальности до Барышевки из Киева 40 км? 60-70. И кому эта дыра нужна то
Сравним Барышевку и Ирпень и расстояние до географическое центра Киева ( главпочтамт Крещатик )
Барышевка/Ирпень
Расстояние по прямой 58 / 20 км
Расстояние по дороге 70/31 км
Время проезда на авто ( суббота 21:00 ) 62 мин/ 40 мин
Самое интересное сравнить время проезда в рабочие дни.
Стоит добавить также несравнимые между собой сами города Ирпень и Барышевку. Вторая куда ближе к селу.
Ну и, хотя тут популярно мнение, что успешным людям на 9 никуда не надо, а тем, кому надо, КРЖН наверное не положен, все же стоило бы прикинуть, во сколько надо выехать из Барышевки, чтобы доехать до 9 в центр, с учётом большего расстояния и необходимости ехать с одного берега на другой, а также оценить перспективы добраться оттуда и туда не на авто, например, посидели вы вечером с компанией в центре в пабе, или в кино сходить вечером, в театр и кучу других вариантов культурного времяпровождения.
Да, на вариант "рейкового транспорту" предлагаю умникам самим проехаться в яготинской электричке утром, все иллюзии отпадут, не говоря уже о де*** расписании
Ну такую мелочь, что в "райцентре" нет вообще нихрена даже вспоминать не стоит.
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Faceless
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:47
Faceless
Я конечно дико извиняюсь но какое отношение к теме ветки имеют барышевки/куярышевки и прочие ипеня???
Вы вроде модератор ветки, не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50
Эх..
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50
Прохожий написав:Faceless
Я конечно дико извиняюсь но какое отношение к теме ветки имеют барышевки/куярышевки и прочие ипеня???
Вы вроде модератор ветки, не?
Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести
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Faceless
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:53
Faceless написав:
Прохожий написав:Faceless
Я конечно дико извиняюсь но какое отношение к теме ветки имеют барышевки/куярышевки и прочие ипеня???
Вы вроде модератор ветки, не?
Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести
з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику,
тепер зроби це з Троєщини
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:59
flyman написав: Faceless написав:
Прохожий написав:Faceless
Я конечно дико извиняюсь но какое отношение к теме ветки имеют барышевки/куярышевки и прочие ипеня???
Вы вроде модератор ветки, не?
Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести
з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику,
тепер зроби це з Троєщини
А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-
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Faceless
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Додано: Суб 17 сер, 2019 21:01
Оранжевый-хит сезона написав:
Эх..
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Сколько вам уже этих квартир? Когда же вы все наедитесь, чтобы и простые люди могли себе что-то купить недорого?
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airmax78
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