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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1499150015011502

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:35

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести

з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику,
тепер зроби це з Троєщини

А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-

зачем подкармливать флудеров лично мне непонятно... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:38

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
flyman написав:з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику,
тепер зроби це з Троєщини

А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-

зачем подкармливать флудеров лично мне непонятно... :shock:

зачем спорить с модератором мне тоже не понятно
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:41

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести

з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику,
тепер зроби це з Троєщини

А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-

є маршрутки з Академки ...
і як вишенька на торт, в Ірпені метро буде швидше, чим на Трої
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="4727969:Faceless"]Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести

з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику,
тепер зроби це з Троєщини

А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-

є маршрутки з Академки ...
і як вишенька на торт, в Ірпені метро буде швидше, чим на Трої[/quote]Не те щоб я агітував за Трою, але загалом для мене Ірпінь десь еквівалент. У Ірпеня є певні плюси, але все ж з транспортної точки зору Троя загалом доступніша, і з точки зору доступної інфраструктури у Києві все ж краще, і як не дивно, дешевше (ті самі приватні клініки, наприклад, та й інша сфера послуг)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:58

  Прохожий написав:разве по пожарной безопасности жилые помещения могут быть без окон?

Похоже, что с депо переделали.. и за столько лет ни у кого не было вопросов??
https://youtu.be/0tXNYzwYc3Q?t=1
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:13

  maza5 написав:
  Прохожий написав:разве по пожарной безопасности жилые помещения могут быть без окон?

Похоже, что с депо переделали.. и за столько лет ни у кого не было вопросов??
https://youtu.be/0tXNYzwYc3Q?t=1

та это понятно, непонятно размазывание соплей рукавом постфактум

даже в современной многоетажке есть требования по незадымляемым лестничным маршам и в каждой квартире должен быть открытый(не застекленный) балкон, но #вильнолюдям пох...до ситуации...грустно .ля...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заречный вводят в эксплуатацию в этом году. Махина конкретная.
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  #<1 ... 1499150015011502
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