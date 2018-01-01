Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести
з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику, тепер зроби це з Троєщини
А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-
зачем подкармливать флудеров лично мне непонятно...
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Faceless написав:Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести
з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику, тепер зроби це з Троєщини
А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-
є маршрутки з Академки ... і як вишенька на торт, в Ірпені метро буде швидше, чим на Трої
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:[quote="4727969:Faceless"]Ну на самом деле нельзя напрочь отметать пригород из темы. Но это скорее относится к Ирпеням/Буче/Вишневым/СофБорщагам/Вышгородам/Броварам, но не Барышевке и прочим Лохвицам, о чем я и пытаюсь донести
з Ірпеня 15 хв електричкою і ти на Святошині, ще 30хв і на Хрещатику, тепер зроби це з Троєщини
А якщо не підлаштовуватись під розклад електрички? Загалом час приблизно той самий +/-
є маршрутки з Академки ... і як вишенька на торт, в Ірпені метро буде швидше, чим на Трої[/quote]Не те щоб я агітував за Трою, але загалом для мене Ірпінь десь еквівалент. У Ірпеня є певні плюси, але все ж з транспортної точки зору Троя загалом доступніша, і з точки зору доступної інфраструктури у Києві все ж краще, і як не дивно, дешевше (ті самі приватні клініки, наприклад, та й інша сфера послуг)