Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
винні папіредники і зміцніла гривня (бо ж КРЖН рахуєм в $)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Типа "державный" Укрбуд это серьезная организация? Они и так неожиданно долго продержались на рынке. ПС. В былые годы, КГС на таких движняках ставил пластинку - "КГС- Дартаньян, а остальные пидрассы" и резко повышал прайс
Типа "державный" Укрбуд это серьезная организация? Они и так неожиданно долго продержались на рынке. ПС. В былые годы, КГС на таких движняках ставил пластинку - "КГС- Дартаньян, а остальные пидрассы" и резко повышал прайс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Сколько вам уже этих квартир? Когда же вы все наедитесь, чтобы и простые люди могли себе что-то купить недорого?
... хоч тут написано з сарказмом..... іронією.... -Але! - саме так всі пересічні і думають!!! - особливо ті, які впахують 24/7 на двох/трьох роботах роками, а ціни на нерухомості в грн ростуть і ростуть! Так, бо пересічні, хоч і на 2-3 роботах, але заробляють ГРИВНЮ!!!
- 100% - дай волю/права пересічним - вони б точно всіх розкулачили і розприділили все порівну!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4