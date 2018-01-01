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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15011502150315041505>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 01:49

  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

Печалька. А Влад вас предупреждал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:54

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

Печалька. А Влад вас предупреждал.

винні папіредники і зміцніла гривня (бо ж КРЖН рахуєм в $)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:50

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

Печалька. А Влад вас предупреждал.

а я предупреждал Влада! А послушался бы меня не влошился в ОркАда!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:12

  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

Типа "державный" Укрбуд это серьезная организация?
Они и так неожиданно долго продержались на рынке.
ПС. В былые годы, КГС на таких движняках ставил пластинку - "КГС- Дартаньян, а остальные пидрассы" и резко повышал прайс :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:47

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

Типа "державный" Укрбуд это серьезная организация?
Они и так неожиданно долго продержались на рынке.
ПС. В былые годы, КГС на таких движняках ставил пластинку - "КГС- Дартаньян, а остальные пидрассы" и резко повышал прайс :mrgreen:

однушка в Медовом 36000.... куда повышать?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:09

  Оранжевый-хит сезона написав:однушка в Медовом 36000.... куда повышать?

Вспомните, какие прайсы ставил КГС в былые годы?
Эксплуатировали свой бренд по полной.
Это их последние 4 года попустило.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

а Геос строит нормально

якщо посиплеться, то плохо буде всім
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:32

.... от тому "верхи" і бояться "низів" ;)

  airmax78 написав:Сколько вам уже этих квартир? Когда же вы все наедитесь, чтобы и простые люди могли себе что-то купить недорого?

... хоч тут написано з сарказмом..... іронією....
-Але!
- саме так всі пересічні і думають!!! - особливо ті, які впахують 24/7 на двох/трьох роботах роками, а ціни на нерухомості в грн ростуть і ростуть!
Так, бо пересічні, хоч і на 2-3 роботах, але заробляють ГРИВНЮ!!!

- 100% - дай волю/права пересічним - вони б точно всіх розкулачили і розприділили все порівну! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:54

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Сколько вам уже этих квартир? Когда же вы все наедитесь, чтобы и простые люди могли себе что-то купить недорого?

... хоч тут написано з сарказмом..... іронією....
-Але!
- саме так всі пересічні і думають!!! - особливо ті, які впахують 24/7 на двох/трьох роботах роками, а ціни на нерухомості в грн ростуть і ростуть!
Так, бо пересічні, хоч і на 2-3 роботах, але заробляють ГРИВНЮ!!!

- 100% - дай волю/права пересічним - вони б точно всіх розкулачили і розприділили все порівну! :mrgreen:

Вступайте в мою социал-анархическую партию "Сквоттер". Будем захватывать простаивающие квартиры в новостроях и оформлять на себя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:02

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Сколько вам уже этих квартир? Когда же вы все наедитесь, чтобы и простые люди могли себе что-то купить недорого?

... хоч тут написано з сарказмом..... іронією....
-Але!
- саме так всі пересічні і думають!!! - особливо ті, які впахують 24/7 на двох/трьох роботах роками, а ціни на нерухомості в грн ростуть і ростуть!
Так, бо пересічні, хоч і на 2-3 роботах, але заробляють ГРИВНЮ!!!

- 100% - дай волю/права пересічним - вони б точно всіх розкулачили і розприділили все порівну! :mrgreen:

Вступайте в мою социал-анархическую партию "Сквоттер". Будем захватывать простаивающие квартиры в новостроях и оформлять на себя.

... ще раз кажу, що це все жарти....
- але пересічні розгромили б тих куркулів, які мають по 10+ квартир.... - коли вони-роботяги загинаються на роботах і живуть у комуналках/чи орендують, а до своєї квартири ще роки і роки праці....
- а тут "відітєлі" купили квартири про замас і вони пустують...
- чесно, роботягам очі кров'ю наливаються!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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