Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:[quote="4727980:airmax78"]Сколько вам уже этих квартир? Когда же вы все наедитесь, чтобы и простые люди могли себе что-то купить недорого?
... хоч тут написано з сарказмом..... іронією.... -Але! - саме так всі пересічні і думають!!! - особливо ті, які впахують 24/7 на двох/трьох роботах роками, а ціни на нерухомості в грн ростуть і ростуть! Так, бо пересічні, хоч і на 2-3 роботах, але заробляють ГРИВНЮ!!!
- 100% - дай волю/права пересічним - вони б точно всіх розкулачили і розприділили все порівну!
Вступайте в мою социал-анархическую партию "Сквоттер". Будем захватывать простаивающие квартиры в новостроях и оформлять на себя.
... ще раз кажу, що це все жарти.... - але пересічні розгромили б тих куркулів, які мають по 10+ квартир.... - коли вони-роботяги загинаються на роботах і живуть у комуналках/чи орендують, а до своєї квартири ще роки і роки праці.... - а тут "відітєлі" купили квартири про замас і вони пустують... - чесно, роботягам очі кров'ю наливаються!!! [/quote]Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити
Долярчик написав:... хоч тут написано з сарказмом..... іронією.... -Але! - саме так всі пересічні і думають!!! - особливо ті, які впахують 24/7 на двох/трьох роботах роками, а ціни на нерухомості в грн ростуть і ростуть! Так, бо пересічні, хоч і на 2-3 роботах, але заробляють ГРИВНЮ!!!
- 100% - дай волю/права пересічним - вони б точно всіх розкулачили і розприділили все порівну!
Вступайте в мою социал-анархическую партию "Сквоттер". Будем захватывать простаивающие квартиры в новостроях и оформлять на себя.
... ще раз кажу, що це все жарти.... - але пересічні розгромили б тих куркулів, які мають по 10+ квартир.... - коли вони-роботяги загинаються на роботах і живуть у комуналках/чи орендують, а до своєї квартири ще роки і роки праці.... - а тут "відітєлі" купили квартири про замас і вони пустують... - чесно, роботягам очі кров'ю наливаються!!!
Игорь Валерьевич это первым понял и озвучил: нам нужен новый 1917й год.
строение на коровник похоже), но переделанное из депо. Короче, спорить по поводу честности владельца не буду, но в чистоте доков при переделке вот этого депокоровника в отель сомневаюсь.
Вам же сказали: Вадим никому взяток не дает, он со всеми "судится". Напомните мне, кто-то еще из известных все по недвиге через суды решал, "без взяток". Не могу вспомнить. У Вадима обостренное чувство справедливости, защитить которое может только справедливый украинский суд.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 18 сер, 2019 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона написав:] а Геос строит нормально
Посмотрел форум по ауруму. Ну как бы строит, но, судя по фото, один дом строят разные бригады по разным проектам
Там схлестнулись две архитектурно-дизайнерских школы: одну представляет Геос, вторую - некоторые его инвесторы. Обычно такое происходит уже после ввода дома в эксплуатацию. Но это проект экспериментальный и Геос решил посмотреть, что будет, если пойти навстречу инвесторам уже на этапе строительства.
Оранжевый-хит сезона написав:] а Геос строит нормально
Посмотрел форум по ауруму. Ну как бы строит, но, судя по фото, один дом строят разные бригады по разным проектам
Там схлестнулись две архитектурно-дизайнерских школы: одну представляет Геос, вторую - некоторые его инвесторы. Обычно такое происходит уже после ввода дома в эксплуатацию. Но это проект экспериментальный и Геос решил посмотреть, что будет, если пойти навстречу инвесторам уже на этапе строительства.
hume написав:Посмотрел форум по ауруму. Ну как бы строит, но, судя по фото, один дом строят разные бригады по разным проектам
Там схлестнулись две архитектурно-дизайнерских школы: одну представляет Геос, вторую - некоторые его инвесторы. Обычно такое происходит уже после ввода дома в эксплуатацию. Но это проект экспериментальный и Геос решил посмотреть, что будет, если пойти навстречу инвесторам уже на этапе строительства.
Это такая шутка.? Спрашиваю серьезно
Ну какие уж тут шутки? Там плакать хочется при одном взгляде. По совокупности того что там сделали, проект смело можно переименовывать в Элегант Де-Люкс. На самом деле, думаю, что партнеры Геоса по этому проекту, вероятно, какие-то колхозники, захотели себе панорамные окна в свои квартиры. Геос не смог отказать. В результате дом погублен.