Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити
... 1-2 квартири для свого ПФ - це далеко не ті куркулі, про яких я писав вище з 10-ма квартирами +!
Долярчик, я как человек практически безквартирный, полностью разделяю ваше возмущение. Но я против полумер. Невозможно в Украине купить 2 квартиры честно работая и платя все налоги. Поэтому не будем малодушничать, будем твердыми и последовательными - раскулачим всех у кого более 1й квартиры на семью. Создадим квартирный фонд, а потом каждый из него получит то, что заслужил.
airmax78 написав:На самом деле, думаю, что партнеры Геоса по этому проекту, вероятно, какие-то колхозники, захотели себе панорамные окна в свои квартиры. Геос не смог отказать. В результате дом погублен.
Хээ..вырезатьоконные проемы, менять дизайн окон, переодеть половину фасада на этапе завершения строительства это офигеть сильно, застройщики с каждым новым домом умеют удивить даже самого стойкого инвестора.
airmax78 написав:На самом деле, думаю, что партнеры Геоса по этому проекту, вероятно, какие-то колхозники, захотели себе панорамные окна в свои квартиры. Геос не смог отказать. В результате дом погублен.
Хээ..вырезатьоконные проемы, менять дизайн окон, переодеть половину фасада на этапе завершения строительства это офигеть сильно, застройщики с каждым новым домом умеют удивить даже самого стойкого инвестора.
С фасадом - то отдельная история. Я так понимаю, что они решили, что раз эти части фасада с улицы, вблизи, не видно, а видно только издалека, то можно сэкономить и потом никто особо внимания обращать не будет. Но с окнами - это какой-то полный пц.
Faceless написав:Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити
... 1-2 квартири для свого ПФ - це далеко не ті куркулі, про яких я писав вище з 10-ма квартирами +!
Долярчик, я как человек практически безквартирный, полностью разделяю ваше возмущение. Но я против полумер. Невозможно в Украине купить 2 квартиры честно работая и платя все налоги. Поэтому не будем малодушничать, будем твердыми и последовательными - раскулачим всех у кого более 1й квартиры на семью. Создадим квартирный фонд, а потом каждый из него получит то, что заслужил.
? Нет индулигенция на одну квартиру и только при условии наличия ордера до 1991 года. Все остальное изьять. Собственников расстрелять.
Сказки о покупке новостроя с дохода от лотка с носками пусть вещают в других местах!