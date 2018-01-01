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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1502150315041505

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 210
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:38

... я ж думаю про свій ПФ, а не покладаюсь на державу!!!

  Faceless написав:Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити

... 1-2 квартири для свого ПФ - це далеко не ті куркулі, про яких я писав вище з 10-ма квартирами +!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:41

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням.
.
... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...


Зображення


если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились

Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:50

  Долярчик написав:
  Faceless написав:Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити

... 1-2 квартири для свого ПФ - це далеко не ті куркулі, про яких я писав вище з 10-ма квартирами +!

Долярчик, я как человек практически безквартирный, полностью разделяю ваше возмущение. Но я против полумер. Невозможно в Украине купить 2 квартиры честно работая и платя все налоги. Поэтому не будем малодушничать, будем твердыми и последовательными - раскулачим всех у кого более 1й квартиры на семью. Создадим квартирный фонд, а потом каждый из него получит то, что заслужил.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:55

  airmax78 написав:На самом деле, думаю, что партнеры Геоса по этому проекту, вероятно, какие-то колхозники, захотели себе панорамные окна в свои квартиры. Геос не смог отказать. В результате дом погублен.

Хээ..вырезатьоконные проемы, менять дизайн окон, переодеть половину фасада на этапе завершения строительства это офигеть сильно, застройщики с каждым новым домом умеют удивить даже самого стойкого инвестора.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:58

  hume написав:
  airmax78 написав:На самом деле, думаю, что партнеры Геоса по этому проекту, вероятно, какие-то колхозники, захотели себе панорамные окна в свои квартиры. Геос не смог отказать. В результате дом погублен.

Хээ..вырезатьоконные проемы, менять дизайн окон, переодеть половину фасада на этапе завершения строительства это офигеть сильно, застройщики с каждым новым домом умеют удивить даже самого стойкого инвестора.

С фасадом - то отдельная история. Я так понимаю, что они решили, что раз эти части фасада с улицы, вблизи, не видно, а видно только издалека, то можно сэкономить и потом никто особо внимания обращать не будет. Но с окнами - это какой-то полный пц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  Faceless написав:Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити

... 1-2 квартири для свого ПФ - це далеко не ті куркулі, про яких я писав вище з 10-ма квартирами +!

Долярчик, я как человек практически безквартирный, полностью разделяю ваше возмущение. Но я против полумер. Невозможно в Украине купить 2 квартиры честно работая и платя все налоги. Поэтому не будем малодушничать, будем твердыми и последовательными - раскулачим всех у кого более 1й квартиры на семью. Создадим квартирный фонд, а потом каждый из него получит то, что заслужил.


? Нет индулигенция на одну квартиру и только при условии наличия ордера до 1991 года. Все остальное изьять. Собственников расстрелять.

Сказки о покупке новостроя с дохода от лотка с носками пусть вещают в других местах!


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:42

  zzzzzz написав:Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням.
.
... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...


Зображення

я про це спостереження давно писав, кілька років тому, коли Фейслес розказував про з.п. в рожевоокулярному Києві
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:46

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням.
.
... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...


Зображення


если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились

Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!

а якщо курс прибити цвяхами до 25.5, то в листопаді-грудні вже буде час Ч,
а ячщо курс стане ПА30, то жахливий кінець можна буде оттянуть на 2020...
це якщо Понаєх та топікстартер не замутять світову кризу
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.

Вот сейчас такие же ощущения.

Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:47

  investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.

Вот сейчас такие же ощущения.

Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.

Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.
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