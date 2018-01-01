Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити
... 1-2 квартири для свого ПФ - це далеко не ті куркулі, про яких я писав вище з 10-ма квартирами +!
Долярчик, я как человек практически безквартирный, полностью разделяю ваше возмущение. Но я против полумер. Невозможно в Украине купить 2 квартиры честно работая и платя все налоги. Поэтому не будем малодушничать, будем твердыми и последовательными - раскулачим всех у кого более 1й квартиры на семью. Создадим квартирный фонд, а потом каждый из него получит то, что заслужил.
airmax78 написав:На самом деле, думаю, что партнеры Геоса по этому проекту, вероятно, какие-то колхозники, захотели себе панорамные окна в свои квартиры. Геос не смог отказать. В результате дом погублен.
Хээ..вырезатьоконные проемы, менять дизайн окон, переодеть половину фасада на этапе завершения строительства это офигеть сильно, застройщики с каждым новым домом умеют удивить даже самого стойкого инвестора.
airmax78 написав:На самом деле, думаю, что партнеры Геоса по этому проекту, вероятно, какие-то колхозники, захотели себе панорамные окна в свои квартиры. Геос не смог отказать. В результате дом погублен.
Хээ..вырезатьоконные проемы, менять дизайн окон, переодеть половину фасада на этапе завершения строительства это офигеть сильно, застройщики с каждым новым домом умеют удивить даже самого стойкого инвестора.
С фасадом - то отдельная история. Я так понимаю, что они решили, что раз эти части фасада с улицы, вблизи, не видно, а видно только издалека, то можно сэкономить и потом никто особо внимания обращать не будет. Но с окнами - это какой-то полный пц.
Faceless написав:Але самі зі шкіри пнетесь, щоб до когорти тих "куркулів" потрапити
... 1-2 квартири для свого ПФ - це далеко не ті куркулі, про яких я писав вище з 10-ма квартирами +!
Долярчик, я как человек практически безквартирный, полностью разделяю ваше возмущение. Но я против полумер. Невозможно в Украине купить 2 квартиры честно работая и платя все налоги. Поэтому не будем малодушничать, будем твердыми и последовательными - раскулачим всех у кого более 1й квартиры на семью. Создадим квартирный фонд, а потом каждый из него получит то, что заслужил.
? Нет индулигенция на одну квартиру и только при условии наличия ордера до 1991 года. Все остальное изьять. Собственников расстрелять.
Сказки о покупке новостроя с дохода от лотка с носками пусть вещают в других местах!
zzzzzz написав:Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням. . ... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...
я про це спостереження давно писав, кілька років тому, коли Фейслес розказував про з.п. в рожевоокулярному Києві
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням. . ... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...
если добавить инфляцию долара, то очевидно что за этот период мы до сих пор не восстановились
Надо же, потеряв значительную часть промышленности, Крым и 5 лет ведя войну на Донбассе, мы до сих пор не восстановились до уровня "жирных" годов с учетом инфляции доллара. Плохой Порошенко, плохой!
а якщо курс прибити цвяхами до 25.5, то в листопаді-грудні вже буде час Ч, а ячщо курс стане ПА30, то жахливий кінець можна буде оттянуть на 2020... це якщо Понаєх та топікстартер не замутять світову кризу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.