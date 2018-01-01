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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1503150415051506

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:54

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.

Вот сейчас такие же ощущения.

Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.

Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.

макс, я от дивлюся на квартирко в Ірпені і тихо офігеваю від вибора та цін,
ціна 50% 2013, вибір ого-ого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:55

Демографическая загадка.
Данные Держстат Украины.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:13

zzzzzz
По моим наблюдениям скорее налево, чем направо.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:18

  Bolt написав:zzzzzz
По моим наблюдениям скорее налево, чем направо.


И на 80% вероятно они уже никогда не вернутся. ( гостевые визиты к родителям не в счет )
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1503150415051506
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