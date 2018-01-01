Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.
Вот сейчас такие же ощущения.
Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.
Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.
макс, я от дивлюся на квартирко в Ірпені і тихо офігеваю від вибора та цін, ціна 50% 2013, вибір ого-ого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.