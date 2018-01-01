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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1504150515061507>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:54

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.

Вот сейчас такие же ощущения.

Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.

Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.

макс, я от дивлюся на квартирко в Ірпені і тихо офігеваю від вибора та цін,
ціна 50% 2013, вибір ого-ого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:55

Демографическая загадка.
Данные Держстат Украины.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:13

zzzzzz
По моим наблюдениям скорее налево, чем направо.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:18

  Bolt написав:zzzzzz
По моим наблюдениям скорее налево, чем направо.


И на 80% вероятно они уже никогда не вернутся. ( гостевые визиты к родителям не в счет )

А вот региональный разрез по зарплатам.
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:55

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.

Вот сейчас такие же ощущения.

Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.

Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.

Мы - это кто? 25%
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:59

  zzzzzz написав:
  Bolt написав:zzzzzz
По моим наблюдениям скорее налево, чем направо.


И на 80% вероятно они уже никогда не вернутся. ( гостевые визиты к родителям не в счет )

А вот региональный разрез по зарплатам.

Эту часть Украины на картах теперь будем обозначать вот так:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:00

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.

Вот сейчас такие же ощущения.

Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.

Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.


Макс, мы нифига не восстановились.
В мире сейчас небывалое процветание. Везде нулевые или отрицательные ставки.
В США НУЛЕВАЯ безработица по факту.
Даже в нашу клоаку наперло пару лярдов денег под ОВГЗ, вот и курс укрепился на 10%, соответственно и зарплаты "выросли" на 10% только за счет курса.

В мире бабла уже девать некуда, фондовый рынок за 10 лет вырос в 4 раза.

Расскажите, что за активы в Украине выросли в 4 раза (ну кроме группы Рошен)?

Поймите, в том что сейчас происходит позитивного - влияния наших керманычей - ноль.
По факту наша страна - как листик в речке - плывет по течению.
Может, скоро попадем в водоворот - и опа..

Давайте структурно.
В ужасном состоянии инфраструктура Киева не была никогда (ну может в начале 90х).
Мостам хана. Асфальт проваливается.
Где отечественный автопром - предвесник экономического роста?
Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?

По факту рост только в гектарах засеяных рапсом и в ИТшниках на галерах (без создания своего продукта). Все.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:01

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.

Вот сейчас такие же ощущения.

Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.

Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.

Мы - это кто? 25%

Даже на этой ветке, где в основном тусуются анархисты и нищеброды типа нас с Васей, у 48% все наладилось. У 6% упало до 10% от уровня 2013го. 54% - это много, тем более учитывая кого мы опрашивали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:11

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.

Мы - это кто? 25%

Даже на этой ветке, где в основном тусуются анархисты и нищеброды типа нас с Васей, у 48% все наладилось. У 6% упало до 10% от уровня 2013го. 54% - это много, тем более учитывая кого мы опрашивали.

На ветке рантье и ленд-лордов (и в скором будущем латифундистов) - другого и не стоило ожидать. Но в целом Украина очень просела с 2013 года.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:12

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.


Макс, мы нифига не восстановились.
В мире сейчас небывалое процветание. Везде нулевые или отрицательные ставки.
В США НУЛЕВАЯ безработица по факту.
Даже в нашу клоаку наперло пару лярдов денег под ОВГЗ, вот и курс укрепился на 10%, соответственно и зарплаты "выросли" на 10% только за счет курса.

В мире бабла уже девать некуда, фондовый рынок за 10 лет вырос в 4 раза.

Расскажите, что за активы в Украине выросли в 4 раза (ну кроме группы Рошен)?

Поймите, в том что сейчас происходит позитивного - влияния наших керманычей - ноль.
По факту наша страна - как листик в речке - плывет по течению.
Может, скоро попадем в водоворот - и опа..

Давайте структурно.
В ужасном состоянии инфраструктура Киева не была никогда (ну может в начале 90х).
Мостам хана. Асфальт проваливается.
Где отечественный автопром - предвесник экономического роста?
Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?

По факту рост только в гектарах засеяных рапсом и в ИТшниках на галерах (без создания своего продукта). Все.

Круши во сколько раз выросли? Впервые за последние 10 лет видим перспективу достройки Гаванского моста. Шулявский путепровод на ладан дышал еще при Ющенко. Когда начали реконструкцию? Дороги строят и ремонтируют в небывалых до этого масштабах. Антоновым впервые за годы независимости заинтересовалось правительство.
А отечественный автопром похоронил в свое время еще Кучма, запустив корейцев, вместо кого-то нормального.
Мы к успеху шли 5 лет. А сейчас - хз что будет.
airmax78
 
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