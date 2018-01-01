Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.
Вот сейчас такие же ощущения.
Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.
Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.
макс, я от дивлюся на квартирко в Ірпені і тихо офігеваю від вибора та цін, ціна 50% 2013, вибір ого-ого
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Помню летом 2008 гривна стала укрепляться, до 4.65.
Вот сейчас такие же ощущения.
Макс, что вы все к личности преза сводите. Они все одного поля ягоды. С 2008 года мы так и не восстановились, 11 лет прошло. Потерянное десятилетие.
Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.
Макс, мы нифига не восстановились. В мире сейчас небывалое процветание. Везде нулевые или отрицательные ставки. В США НУЛЕВАЯ безработица по факту. Даже в нашу клоаку наперло пару лярдов денег под ОВГЗ, вот и курс укрепился на 10%, соответственно и зарплаты "выросли" на 10% только за счет курса.
В мире бабла уже девать некуда, фондовый рынок за 10 лет вырос в 4 раза.
Расскажите, что за активы в Украине выросли в 4 раза (ну кроме группы Рошен)?
Поймите, в том что сейчас происходит позитивного - влияния наших керманычей - ноль. По факту наша страна - как листик в речке - плывет по течению. Может, скоро попадем в водоворот - и опа..
Давайте структурно. В ужасном состоянии инфраструктура Киева не была никогда (ну может в начале 90х). Мостам хана. Асфальт проваливается. Где отечественный автопром - предвесник экономического роста? Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?
По факту рост только в гектарах засеяных рапсом и в ИТшниках на галерах (без создания своего продукта). Все.
airmax78 написав:Мы почти восстановились за последние 5 лет. Вопреки многим абсолютно пцовым факторам. Но народ решил, что можно еще "быстрее, выше, сильнее". Ну, посмотрим.
Макс, мы нифига не восстановились. В мире сейчас небывалое процветание. Везде нулевые или отрицательные ставки. В США НУЛЕВАЯ безработица по факту. Даже в нашу клоаку наперло пару лярдов денег под ОВГЗ, вот и курс укрепился на 10%, соответственно и зарплаты "выросли" на 10% только за счет курса.
В мире бабла уже девать некуда, фондовый рынок за 10 лет вырос в 4 раза.
Расскажите, что за активы в Украине выросли в 4 раза (ну кроме группы Рошен)?
Поймите, в том что сейчас происходит позитивного - влияния наших керманычей - ноль. По факту наша страна - как листик в речке - плывет по течению. Может, скоро попадем в водоворот - и опа..
Давайте структурно. В ужасном состоянии инфраструктура Киева не была никогда (ну может в начале 90х). Мостам хана. Асфальт проваливается. Где отечественный автопром - предвесник экономического роста? Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?
По факту рост только в гектарах засеяных рапсом и в ИТшниках на галерах (без создания своего продукта). Все.
Круши во сколько раз выросли? Впервые за последние 10 лет видим перспективу достройки Гаванского моста. Шулявский путепровод на ладан дышал еще при Ющенко. Когда начали реконструкцию? Дороги строят и ремонтируют в небывалых до этого масштабах. Антоновым впервые за годы независимости заинтересовалось правительство. А отечественный автопром похоронил в свое время еще Кучма, запустив корейцев, вместо кого-то нормального. Мы к успеху шли 5 лет. А сейчас - хз что будет.