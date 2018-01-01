investorkiev написав:

Макс, мы нифига не восстановились.В мире сейчас небывалое процветание. Везде нулевые или отрицательные ставки.В США НУЛЕВАЯ безработица по факту.Даже в нашу клоаку наперло пару лярдов денег под ОВГЗ, вот и курс укрепился на 10%, соответственно и зарплаты "выросли" на 10% только за счет курса.В мире бабла уже девать некуда, фондовый рынок за 10 лет вырос в 4 раза.Расскажите, что за активы в Украине выросли в 4 раза (ну кроме группы Рошен)?Поймите, в том что сейчас происходит позитивного - влияния наших керманычей - ноль.По факту наша страна - как листик в речке - плывет по течению.Может, скоро попадем в водоворот - и опа..Давайте структурно.В ужасном состоянии инфраструктура Киева не была никогда (ну может в начале 90х).Мостам хана. Асфальт проваливается.Где отечественный автопром - предвесник экономического роста?Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?По факту рост только в гектарах засеяных рапсом и в ИТшниках на галерах (без создания своего продукта). Все.