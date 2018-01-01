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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1505150615071508>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 211
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
30
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, снимите шоколадные очки, это уже даже не смешно
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:17

  investorkiev написав:Макс, снимите шоколадные очки, это уже даже не смешно

А что я не так написал? Я сверялся - все четко, по пунктам написал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Где отечественный автопром - предвесник экономического роста?
Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?


  airmax78 написав:Антоновым впервые за годы независимости заинтересовалось правительство.
А отечественный автопром похоронил в свое время еще Кучма, запустив корейцев, вместо кого-то нормального.

Кстати Краз, ЗАЗ, Богдан - банкроты в эту "успешную" 5-летку. Антонов - годударственный - он банкротом никогда не будет, будет доить бюджет и дальше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:29

  investorkiev написав:Макс, мы нифига не восстановились.
В мире сейчас небывалое процветание. Везде нулевые или отрицательные ставки.
В США НУЛЕВАЯ безработица по факту.
Даже в нашу клоаку наперло пару лярдов денег под ОВГЗ, вот и курс укрепился на 10%, соответственно и зарплаты "выросли" на 10% только за счет курса.

В мире бабла уже девать некуда, фондовый рынок за 10 лет вырос в 4 раза.

Расскажите, что за активы в Украине выросли в 4 раза (ну кроме группы Рошен)?

Поймите, в том что сейчас происходит позитивного - влияния наших керманычей - ноль.
По факту наша страна - как листик в речке - плывет по течению.
Может, скоро попадем в водоворот - и опа..

Давайте структурно.
В ужасном состоянии инфраструктура Киева не была никогда (ну может в начале 90х).
Мостам хана. Асфальт проваливается.
Где отечественный автопром - предвесник экономического роста?
Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?

По факту рост только в гектарах засеяных рапсом и в ИТшниках на галерах (без создания своего продукта). Все.

не совсэм так, я ще помню електрички 90х, шас получчэ!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:32

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, снимите шоколадные очки, это уже даже не смешно

А что я не так написал? Я сверялся - все четко, по пунктам написал.


я не защищаю ВФЯ, но при нем: построен с нуля один мост через Днепр, открыто кажется 4 новые станции метро. Немного. Но не сравнить с последними 5 годами, когда полностью закрылся шулявский мост (и работы не ведутся), кровавыми слезами хочется плакать от стекляного моста. С метро движений нет. Гаванский мост как стоял ржавым, так и стоит.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:50

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, снимите шоколадные очки, это уже даже не смешно

А что я не так написал? Я сверялся - все четко, по пунктам написал.


я не защищаю ВФЯ, но при нем: построен с нуля один мост через Днепр, открыто кажется 4 новые станции метро. Немного. Но не сравнить с последними 5 годами, когда полностью закрылся шулявский мост (и работы не ведутся), кровавыми слезами хочется плакать от стекляного моста. С метро движений нет. Гаванский мост как стоял ржавым, так и стоит.

я думаю, що падати дальше нема куда,
і так уже гірше Молдови та Албанії (пишуть в жовтні будуть розглядати питання щодо її перспектив вступу в ЄС)
я от приводив порівняння
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4727840#p4727840
  flyman написав:до речі, ось натрапив на таке:

global search tool to help seek out cool, inexpensive places to live around the world. It’s really well done and still expanding: check him out at The Earth Awaits – https://www.theearthawaits.com/

ввів кошт до $1000 на двох і, вуаля (оренда 1к в центрі міста)

https://www.theearthawaits.com/search-result/

Antalya TURKEY $ 809.37
HOUSING $314.68 FOOD $274.61 OTHER $220.08

але це по якості ліпше, і дешевше,
Eskisehir TURKEY $ 763.82

а №1
Cyberjaya, Selangor
Cyberjaya, Selangor MALAYSIA $ 870.64
HOUSING $360.89 FOOD$346.57 OTHER$163.19

змінив фільтр з "якості" на "бюджет"
а ось і ненька
Sumy UKRAINE $ 725.90
HOUSING $292.11 FOOD $216.46 OTHER$217.32

трохи дорожче ...
Caracas VENEZUELA $ 752.57
HOUSING $263.81 FOOD $297.97 OTHER$190.80

update (1к, не центр, тільки Європа) і .... самий бюджетний .... Дніпро!!!!

Dnipropetrovsk UKRAINE $ 534.92
HOUSING $124.07 FOOD$ 203.63 OTHER $207.22

трохи дорожче Македонія

далі .... знову ненька, Македонія, Румунія... і

Kiev UKRAINE $ 688.09
HOUSING $156.05 FOOD $249.13 OTHER$282.91

і, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва,
Chisinau MOLDOVA $ 693.17
HOUSING $166.80 FOOD $247.63 OTHER$278.74

і ... трохи ностальгії
Szczecin POLAND $ 798.37
HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63

А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:14

  zzzzzz написав:Демографическая загадка.
Данные Держстат Украины.

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спірно :roll: у католиків фертильність вище, ... для іноземних інвестицій західна Україна приваблива, ціни на нерухомість в Львові також не просто надули 8)
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:22

  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

у Фундамент, Житлоінвест і Ковальська справи погані без паніки?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:35

В продолжение темы, данных более свежих нет. А это уже направление потоков молодежи 18-25 лет, думаю вопрос о том сколько из них вернется не стоит даже поднимать...

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:41

Вот еще аналитика по закордоннм студентам из Украины.

Дані станом на 2016/2017 рік
Перейдемо до самих даних. У 2016/2017 навчальному році було 77 424 особи з
українським громадянством , які навчались у закордонних університетах. Якщо
врахувати, що в українських ЗВО на денних програмах тоді навчалось приблизно
900 тис. україн_ок , то за кордоном навчалось близько 8% від загальної кількості тих,
хто вчиться на денних програмах вищої освіти. Найчастіше їдуть до Польщі, Росії,
Німеччини, Канади, Чехії, Італії, США, Іспанії, Австрії, Франції, Словаччини. Ці країни
отримують понад 90% усіх україн_ок, які навчаються за кордоном. Загалом
протягом останніх дев’яти років кількість зросла більш ніж утричі - з 24 104 до 77 424
осіб. Найбільший приріст забезпечили Польща, Росія, Чехія, Словаччина, Австрія,
Італія, Іспанія, Канада та Болгарія.


Прогноз на 2017/2018 рік
Маючи дані за 2017/2018 рік із 29 країн та закладаючи, що в інших країнах число не
спаде, ми прогнозуємо, що остаточна кількість українок та українців у закордонних
університетах у 2017/2018 році виявиться щонайменше 83 тис. осіб, якщо врахувати
скільки людей навчається в українських ЗВО на денних програмах, то це близько 9%
від сумарної кількості тих, хто навчається в Україні та за кордоном.


Каждый 11-й студент уже учится за границей - что дальше ? Каждый 10-й, каждый 8-й ? Каждый третий ?

https://cedos.org.ua/system/articles/pd ... 1547909060
Живите своим умом!
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