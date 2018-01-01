Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Макс, мы нифига не восстановились. В мире сейчас небывалое процветание. Везде нулевые или отрицательные ставки. В США НУЛЕВАЯ безработица по факту. Даже в нашу клоаку наперло пару лярдов денег под ОВГЗ, вот и курс укрепился на 10%, соответственно и зарплаты "выросли" на 10% только за счет курса.
В мире бабла уже девать некуда, фондовый рынок за 10 лет вырос в 4 раза.
Расскажите, что за активы в Украине выросли в 4 раза (ну кроме группы Рошен)?
Поймите, в том что сейчас происходит позитивного - влияния наших керманычей - ноль. По факту наша страна - как листик в речке - плывет по течению. Может, скоро попадем в водоворот - и опа..
Давайте структурно. В ужасном состоянии инфраструктура Киева не была никогда (ну может в начале 90х). Мостам хана. Асфальт проваливается. Где отечественный автопром - предвесник экономического роста? Сколько самолетов построил известный на весь мир Антонов?
По факту рост только в гектарах засеяных рапсом и в ИТшниках на галерах (без создания своего продукта). Все.
не совсэм так, я ще помню електрички 90х, шас получчэ!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Макс, снимите шоколадные очки, это уже даже не смешно
А что я не так написал? Я сверялся - все четко, по пунктам написал.
я не защищаю ВФЯ, но при нем: построен с нуля один мост через Днепр, открыто кажется 4 новые станции метро. Немного. Но не сравнить с последними 5 годами, когда полностью закрылся шулявский мост (и работы не ведутся), кровавыми слезами хочется плакать от стекляного моста. С метро движений нет. Гаванский мост как стоял ржавым, так и стоит.
investorkiev написав:Макс, снимите шоколадные очки, это уже даже не смешно
А что я не так написал? Я сверялся - все четко, по пунктам написал.
я не защищаю ВФЯ, но при нем: построен с нуля один мост через Днепр, открыто кажется 4 новые станции метро. Немного. Но не сравнить с последними 5 годами, когда полностью закрылся шулявский мост (и работы не ведутся), кровавыми слезами хочется плакать от стекляного моста. С метро движений нет. Гаванский мост как стоял ржавым, так и стоит.
і, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва, Chisinau MOLDOVA $ 693.17 HOUSING $166.80 FOOD $247.63 OTHER$278.74
і ... трохи ностальгії Szczecin POLAND $ 798.37 HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63
А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вот еще аналитика по закордоннм студентам из Украины.
Дані станом на 2016/2017 рік Перейдемо до самих даних. У 2016/2017 навчальному році було 77 424 особи з українським громадянством , які навчались у закордонних університетах. Якщо врахувати, що в українських ЗВО на денних програмах тоді навчалось приблизно 900 тис. україн_ок , то за кордоном навчалось близько 8% від загальної кількості тих, хто вчиться на денних програмах вищої освіти. Найчастіше їдуть до Польщі, Росії, Німеччини, Канади, Чехії, Італії, США, Іспанії, Австрії, Франції, Словаччини. Ці країни отримують понад 90% усіх україн_ок, які навчаються за кордоном. Загалом протягом останніх дев’яти років кількість зросла більш ніж утричі - з 24 104 до 77 424 осіб. Найбільший приріст забезпечили Польща, Росія, Чехія, Словаччина, Австрія, Італія, Іспанія, Канада та Болгарія.
Прогноз на 2017/2018 рік Маючи дані за 2017/2018 рік із 29 країн та закладаючи, що в інших країнах число не спаде, ми прогнозуємо, що остаточна кількість українок та українців у закордонних університетах у 2017/2018 році виявиться щонайменше 83 тис. осіб, якщо врахувати скільки людей навчається в українських ЗВО на денних програмах, то це близько 9% від сумарної кількості тих, хто навчається в Україні та за кордоном.
Каждый 11-й студент уже учится за границей - что дальше ? Каждый 10-й, каждый 8-й ? Каждый третий ?