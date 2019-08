flyman написав:

до речі, ось натрапив на таке:global search tool to help seek out cool, inexpensive places to live around the world. It’s really well done and still expanding: check him out at The Earth Awaits –ввів кошт до $1000 на двох і, вуаля (оренда 1к в центрі міста)Antalya TURKEY $ 809.37HOUSING $314.68 FOOD $274.61 OTHER $220.08але це по якості ліпше, і дешевше,Eskisehir TURKEY $ 763.82а №1Cyberjaya, SelangorCyberjaya, Selangor MALAYSIA $ 870.64HOUSING $360.89 FOOD$346.57 OTHER$163.19змінив фільтр з "якості" на "бюджет"а ось і ненькаSumy UKRAINE $ 725.90HOUSING $292.11 FOOD $216.46 OTHER$217.32трохи дорожче ...Caracas VENEZUELA $ 752.57HOUSING $263.81 FOOD $297.97 OTHER$190.80update (1к, не центр, тільки Європа) і .... самий бюджетний .... Дніпро!!!!Dnipropetrovsk UKRAINE $ 534.92HOUSING $124.07 FOOD$ 203.63 OTHER $207.22трохи дорожче Македоніядалі .... знову ненька, Македонія, Румунія... іі, сюрпрпайз: Кишенев дорожче Києва,і ... трохи ностальгіїSzczecin POLAND $ 798.37HOUSING $221.00 FOOD $256.73 OTHER$320.63А нам тут заливають, про дешевий сібас і басурманський рай.